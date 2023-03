PULS 24 NEWSROOM SPEZIAL zum Showdown bei der SPÖ heute um 19:55 Uhr auf PULS 4

Zu Gast sind Politikberater Thomas Hofer und Kommunikationsberater Rudi Fußi

Wien (OTS) - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil legt sich nach jahrelangen Querschüssen fest. Er will Pamela Rendi-Wanger vom Partei-Thron stoßen und selbst SPÖ-Bundesparteivorsitzender werden. Der Führungsstreit in der SPÖ eskaliert immer mehr. Die Parteivorsitzende Rendi-Wagner will ihren Kontrahenten beim Parteipräsidium am Mittwoch in die Schranken weisen und vom Parteivorstand einen vorgezogenen Parteitag beschließen lassen.

PULS 4 ändert sein Programm und berichtet in einem PULS 24 NEWSROOM SPEZIAL am Dienstag, 14. März, um 19:55 Uhr über die Eskalation im Machkampf in der SPÖ. Zu Gast bei News-Anchor Wolfgang Schiefer sind Politikberater Thomas Hofer und Kommunikationsberater Rudi Fußi (via Skype).

PULS 24 NEWSROOM SPEZIAL am Dienstag, 14. März, um 19:55 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN

