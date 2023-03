Schmuckenschlager: „Sorgen und Ängste in Bezug auf Wölfe werden ernst genommen“

Neue Wolfsverordnung in Niederösterreich beschlossen

St. Pölten (OTS) - Mit einer neuen Wolfsverordnung setzt die Niederösterreichische Landesregierung ein einstimmiges Zeichen. „Die NÖ Landesregierung und allen voran LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zeigen damit, dass der Schutz und die Sicherheit von Mensch und Tier absoluten Vorrang haben“, sind sich Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager und Vizepräsidentin Andrea Wagner einig.

Problemwölfe, die wiederholt in Siedlungsgebieten auftauchen oder immer wieder geschützte Nutztiere reißen? Das soll dank eines Vier-Punkte-Pakets der NÖ Landesregierung bald der Vergangenheit angehören. „Schon jetzt hat der Wolf zu einem Rückgang bei der Weidehaltung und in der Almwirtschaft geführt. Damit geht mit Sicherheit mehr Biodiversität verloren als durch dieses Tier jemals gewonnen werden kann. Die neue Wolfsverordnung macht es nun möglich, auf Problemwölfe entsprechend einzuwirken“, erklärt Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Dank der NÖ Landesregierung können jene Problemwölfe rasch vertrieben, vergrämt oder bei Gefahr im Verzug auch entnommen werden. „Gleichzeitig bringt die neue Wolfsverordnung auch eine wichtige Unterstützung für Bäuerinnen und Bauern. So werden Risse in Zukunft besser entschädigt und auch beim Herdenschutz wird das Paket Verbesserungen bringen“, so Schmuckenschlager.

Besonders für das Waldviertel ist damit Durchatmen angesagt. Neben dem Wienerwald und dem Dunkelsteinerwald zählt das Waldviertel zu einem der Hauptschadensgebiete des Wolfes. „Es sind Dörfer und Siedlungsgebiete, die von Problemwölfen ins Visier genommen werden. Diese Tiere machen nicht vor der Ortstafel halt. Umso wichtiger ist es, dass nun die Sorgen der Menschen im ländlichen Raum ernst genommen werden“, ist Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Andrea Wagner überzeugt.

Hintergrundinfos zu Wölfen in NÖ

2018 – Erste große Welle an Wolfsrissen in NÖ. Knapp 80 Nutztiere fielen Wolfsrissen zum Opfer.

Die Landwirtschaftskammer NÖ startete eine Wolfspetition mit über 58.000 Unterschriften.

2021 brachte Präsident Johannes Schmuckenschlager diese Petition im EU-Parlament ein.

Informationsveranstaltungen und ein Pilotprojekt „Herdenschutz“ wurden ins Leben gerufen.

Vom Wolf gerissene, verletzte und vermisste Nutztiere in Österreich im Jahr 2022: 1.769 Schafe/Ziegen, 11 Rinder (Risszahlen – Österreichzentrum (baer-wolf-luchs.at)) (Schluss)

