Taschner: Qualitätssicherung und Patientenschutz bei Pflegelehre sichern

ÖVP-Bildungssprecher: Notwendige Novellierungen heute im Unterrichtsausschuss

Wien (OTS) - Der Pflegebereich wird immer wichtiger, da die Menschen erfreulicherweise immer älter werden und der Pflegebedarf wächst. Im Herbst soll der Ausbildungsversuch für die Pflegelehre geschaffen werden. Ziel ist, eine entsprechende Qualität in der Ausbildung und für den Patientenschutz sicherzustellen. Das sagte ÖVP-Bildungssprecher Abg. Rudolf Taschner anlässlich der heutigen Sitzung des Unterrichtsausschusses, bei dem ein Abänderungsantrag für die erforderlichen Novellierungen im Schulbereich mehrheitlich beschlossen wurde.

Die Lehre wird drei bzw. vier Jahre dauern und mit einem Lehrabschluss als Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz enden. Der Abschluss ermöglicht auch den Zugang zur diplomierten Ausbildung an einer Fachhochschule. "Durch die Pflegelehre öffnen wir den Beruf für junge Menschen, die diesen Arbeitsbereich in der Praxis erlernen möchten, wobei für Tätigkeiten an Patientinnen und Patienten ein Mindestalter von 17 Jahren vorgesehen ist", so der Abgeordnete.

Der Abänderungsantrag umfasst unter anderem folgende schulische Änderungen: An Berufsschulen, an welchen der Unterricht für Pflegeassistenzberufe erfolgt, hat dieser in fachtheoretischen und fachpraktischen Gegenständen durch Fachlehrerinnen und -lehrer, die zum Unterricht nach der Pflegeassistenzberufe-Ausbildungsverordnung befähigt sind, zu erfolgen. "Damit soll im Sinne der Qualitätssicherung und des Patientenschutzes sichergestellt werden, dass auf den unterschiedlichen Ausbildungswegen einheitliche und bewährte Anforderungen erfüllt sind", unterstreicht Taschner.

Zudem sollen für den Unterricht in fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichtsgegenständen auch Räume und Einrichtungen nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz genutzt werden können. Taschner: "Damit wird eine effiziente Nutzung von Unterrichtsräumen sichergestellt." Auch Kooperationen und Regelungen zwischen Berufsschulen und Schulen nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sind möglich.

"Die Pflegelehre ist eine Maßnahme des Pflegepakets, das insgesamt über 20 Maßnahmen mit einer Finanzierung von über einer Milliarde Euro umfasst und bereits 2022 in Angriff genommen wurde", so Taschner. Pflege sei allein aufgrund der demografischen Entwicklung ein wichtiges Thema. "Wir sind mit diesen Initiativen auf gutem Weg", so Taschner. Der Abgeordnete sieht auch – gemeinsam mit der menschlichen Kommunikation, die nicht aufgegeben werden darf, - in neuen technologischen Entwicklungen gute Möglichkeiten im Pflegebereich. (Schluss)

