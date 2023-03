„Heraus mit der Sprache!“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten

Neue Sonderausstellung im Haus für Natur

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Freitag, 17. März, eröffnen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Ronald Lintner, der wissenschaftliche Leiter des Hauses für Natur, die Verhaltensbiologin und Bioakustikerin Angela Stöger sowie der Zoologe Helmut Kratochvil im Haus für Natur im Museum Niederösterreich in St. Pölten die neue Sonderausstellung „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere & Pflanzen kommunizieren“; die öffentlich zugängliche Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Bereits zuvor gibt es für Medienvertreter am Donnerstag, 16. März, ab 10 Uhr eine exklusive Führung mit dem Kuratorenteam.

Die Schau, die in die faszinierende Welt der Kommunikation bei Flora und Fauna entführt, zeigt die vielfaltige, geheimnisvolle und trickreiche Welt der tierischen Kommunikation mittels Singens, Tanzens, Klopfens, Brummens, Vibrierens, Duftens, Leuchtens etc. Aber nicht nur Tiere kommunizieren, um einen Partner zu finden, vor Feinden zu warnen oder auf Nahrungsquellen hinzuweisen. Auch Pflanzen und Pilze sind kommunikativer, als es auf den ersten Blick aussieht.

Zu sehen ist die neue Sonderausstellung „Heraus mit der Sprache! Wie Tiere & Pflanzen kommunizieren“, die auch interessante Einblicke in die neueste Forschung zum Thema bietet, bis 11. Februar 2024; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag bzw. Feiertag von 9 bis 17 Uhr.

Anmeldungen für die Presseführung unter 0664/60499911 und e-mail presse @ museumnoe.at bzw. für die Eröffnung unter 02742/908090-998 und www.museumnoe.at/anmeldung. Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

