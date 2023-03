Diesner-Wais: Prüfschwerpunkt "Jugend in Haft" ist Grundlage für notwendige Optimierungen

Volksanwaltschaft gibt Empfehlungen für eine verbesserte Betreuung im Jugendstrafvollzug

Wien (OTS) - "Besonders für junge Menschen ist eine Inhaftierung ein tiefgreifendes Erlebnis. Es ist daher essentiell, dass die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen von inhaftierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bestmöglich auf eine Wiedereingliederung in ein geregeltes Leben vorbereiten", sagt heute, Dienstag, ÖVP-Volksanwaltschaftssprecherin Martina Diesner-Wais am Rande der Ausschusssitzung. Für die Abgeordnete sei es sehr erfreulich, dass die Volksanwaltschaft ein genaues Auge auf den Bereich des Jugendstrafvollzugs wirft.

Seit 2012 ist die Volksanwaltschaft für die Präventive Menschenrechtskontrolle zuständig. Der Nationale Präventionsmechanismus, das sind die Volksanwaltschaft und die von ihr eingesetzten Kommissionen, hat sich im Sommer 2020 den Prüfschwerpunkt "Jugend in Haft" gesetzt. Im Zuge dessen haben die Kommissionen bisher zwölf Besuche in Österreichs Justizanstalten durchgeführt. Der Bericht "Jugend in Haft" ist das vorläufige Ergebnis dieses Prüfschwerpunktes, der gleichzeitig Empfehlungen über verbesserte rechtliche Rahmenbedingungen, medizinische Versorgung bis hin zu Ausbildung und Beschäftigung beinhaltet.

Diesner-Wais sei eine "adäquate Unterstützung Jugendlicher ein wichtiges Anliegen. Die Adoleszenz ist eine Zeit, in der die Jugendlichen zu unabhängigen Erwachsenen heranwachsen". Dazu brauchen sie die bestmöglichen Voraussetzungen bzw. Unterstützung von außen, da diese Entwicklungsphase für die Jugendlichen oft schwierig und problembehaftet sei. "In vielen Fällen befinden sie sich sowohl sozial als auch gesundheitlich in herausfordernden Situationen und geraten immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Sind die Jugendlichen einmal in Haft, ist es umso wichtiger, ihnen während der Zeit ihrer Anhaltung eine 'zweite Chance' zu geben: Bisher Verabsäumtes nachzuholen, die Schule abzuschließen, eine Lehre zu absolvieren, Halt zu gewinnen, um künftig ein straffreies Leben zu führen und nicht rückfällig zu werden", bekräftigt die Abgeordnete.

Diesner-Wais abschließend: "Nun ist das Justizministerium am Zug, diese Empfehlungen der Volksanwaltschaft aufzugreifen und für eine verbesserte Betreuung im Jugendstrafvollzug zu sorgen. Mein Dank gilt den Volksanwälten, allen voran Gaby Schwarz, die den Finger in die Wunde legen und für sinnvolle Optimierungen eintreten!" (Schluss)

