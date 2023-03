FPÖ – Berger: Favoriten ist zum Multi-Kulti-Pulverfass verkommen

Wieder Gewalt im ehemals stolzen Arbeiterbezirk

Wien (OTS) - Erneut ist ein Mann in Favoriten von einer Jugendbande angepöbelt und in weiterer Folge mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Die Täter, die von der Polizei rasch ausgeforscht werden konnten, waren sechs junge Burschen im Alter zwischen 13 bis 16 Jahren. „Leider stehen solche Vorkommnisse in Favoriten – dem ehemals so stolzen Wiener Arbeiterbezirk – an der Tagesordnung. Die Wiener Zuwanderungspolitik hat dafür gesorgt, dass der 10. Bezirk zu einem Multi-Kulti-Pulverfass verkommen ist, in dem sich die Menschen immer weniger alleine auf die Straße trauen. Manche Parks gelten unter den Favoritnern schon als No-Go-Areas und werden gemieden. Mütter haben zusehends ein mulmiges Gefühl, wenn sie mit ihren Kindern auf die Spielplätze gehen. Ich fordere sowohl von Bezirkschef Franz wie auch von SPÖ-Bürgermeister Ludwig hier endlich harte Maßnahmen zu ergreifen, um Favoriten wieder sicher und lebenswert zu machen. Denn bis jetzt sind sämtliche diesbezügliche Versprechen nach mehr Polizei und Sicherheit ins Leere gelaufen“, so der Wiener FPÖ-Bezirksparteiobmann, LAbg. Stefan Berger.

