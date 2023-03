VON DER STRASSE ZUR GLOBALEN BÜHNE: VUSE STARTET EINE NEUE PLATTFORM NAMENS „STREET COVERS" MIT DER INTERNATIONALEN DJANE ANFISA LETYAGO UND DEM IKONISCHEN ALBUMKÜNSTLER BRIAN CANNON, UM LOKALE STARS AUS MUSIK UND KUNST ZU ENTDECKEN

London, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) - Anlässlich des 10. Jubiläums von Vuse wird die neue Kampagne die kreative Gemeinschaft feiern, indem sie unbesungene Musik- und Kunsttalente aus der ganzen Welt ins Rampenlicht rückt und die Städte und Straßen vorstellt, die sie inspiriert haben.

Vuse - die weltweit führende Vape-Marke - stellt Street Covers vor, eine einzigartige globale Plattform, die Musiker abseits des Mainstreams ins Rampenlicht stellt und sie mit Künstlern zusammenbringt, um die verlorene Kunst des Album-Covers wiederzubeleben.

Vuse ist davon überzeugt, dass jedes Viertel, jede Straße und jede Ecke in jeder Stadt eine Geschichte und ein Talent hat, das die kreative Szene antreibt. Wir gehen also direkt an die Quelle und lüften den Vorhang der modernen, urbanen Kultur in fünf Ländern weltweit. Wir entdecken unbesungene Talente, die im Mittelpunkt ihrer lokalen Gemeinschaften stehen, und schaffen eine Plattform für sie, damit sie in ihren einzigartigen Stadtlandschaften Gehör finden.

Aufbauend auf einem jahrzehntelangen Vermächtnis der Unterstützung kreativer Talente und der Förderung von Kreativität, arbeitet Vuse mit DJane Anfisa Letyago als globale Markenbotschafterin und dem legendären Album-Cover-Künstler Brian Cannon zusammen. In ihrer neuen Rolle wird Anfisa mit Vuse zusammenarbeiten, um lokale Musiktalente durch das Street Covers-Programm zu fördern und die Vuse Driven by Change-Initiative zu unterstützen, die unterrepräsentierten Künstlern auf der ganzen Welt unvergleichliche Chancen in der Elite-Welt des Motorsports bietet.

Im Laufe des Jahres werden Anfisa und Brian das Vereinigte Königreich, Spanien, Dubai, Kolumbien und Südafrika besuchen, um in die lokalen Musik- und Kunstszenen einzutauchen und die ausgewählten Talente zu treffen, die im Mittelpunkt dieser Szenen stehen. Zusammen erforschen sie die Rolle der Straße in der Kultur dieser Gemeinschaften und den Einfluss, den sie auf den kreativen Prozess hat, indem sie die reiche Geschichte zwischen Musik und Kunst aufdecken - wo die wahre kreative Alchemie stattfindet.

Die Musik- und Kunsttalente werden das ganze Jahr über eng zusammenarbeiten und ihre Stile und Geschichten miteinander verweben, um Musik zu entwickeln, die ihre kreative Entdeckungsreise repräsentiert, und um ein Cover zu gestalten, das die Tracks zum Leben erweckt und das über physische und digitale Kanäle genutzt wird. Das Ergebnis: Die Städte beeinflussen die Musik, die Musik inspiriert die Kunst, und die Talente, die bereits in ihren lokalen Gemeinschaften auf Resonanz stoßen, werden an die Spitze der globalen Kultur katapultiert.

John Beasley, globaler Direktor für Verbrauchererfahrung, BAT, kommentiert:„Wir bei Vuse haben es uns zur Aufgabe gemacht, unbesungene Talente zu entdecken und zu fördern, und wir freuen uns, dass wir unser Engagement durch die Einführung von Street Covers noch verstärken können. Indem wir den kulturellen Puls verschiedener Städte auf der ganzen Welt anzapfen, werden wir die aufregendsten lokalen Talente ausfindig machen, die außerhalb des algorithmisch gesteuerten Mainstreams stehen, die Verschmelzung von Musik und Kunst zelebrieren und die Kunstfertigkeit von Cover-Art wiederbeleben, die in der digitalen Welt verloren gegangen ist, während wir diese kreativen Talente auf eine globale Bühne stellen, damit alle sie entdecken können".

Die globale Markenbotschafterin von Vuse, Anfisa Letyago, ist eine der aufstrebenden Stars der Clublandschaft, die kürzlich eine BBC Radio 1 Residency absolviert hat und bei der diesjährigen Eröffnungsparty auf Ibiza im April sowie bei einigen der größten Dance-Festivals in 2023 auf der ganzen Welt auftreten wird. In fünf Städten der Welt wird Anfisa jeweils ein Musiktalent aus jedem Markt besuchen und sie durch den physischen und emotionalen Prozess der Produktion und Aufführung bahnbrechender Musik begleiten, die ein weltweites Publikum fesseln wird.

Gleichzeitig wird Brian Cannon, der für die Gestaltung einiger der einflussreichsten und ikonischsten Album-Cover aller Zeiten berühmt ist - unter anderem die berühmten Covers von Oasis und The Verve -, den lokalen Künstlern Unterstützung und Anleitung geben. Brian versteht es, Musik mit Kunst zu verbinden und eine visuelle Identität für Tracks zu schaffen. Er wird mit jedem Künstler zusammenarbeiten, um ein einzigartiges Design zu entwickeln, das sein Handwerk repräsentiert und den Hintergrund für den Musiktitel bildet.

Am Ende des einjährigen Street Covers-Programms bietet Vuse den fünf Paaren die einmalige Gelegenheit, die Underground-Musikszene zu verlassen und in den Mainstream einzutreten. Ihre Arbeiten werden bei einer lokalen Aufführung in ihrer Stadt der Öffentlichkeit vorgestellt und auf den sozialen Kanälen von Vuse geteilt, so dass die Verbraucher die Möglichkeit haben, Musik- und Kunsttalente aus der ganzen Welt zu entdecken.

Anfisa Letyago kommentiert: „Das Konzept von Street Covers spricht mich persönlich sehr an. Wo wir leben und unsere Zeit verbringen, spielt eine zentrale Rolle in unserem Leben. Für mich war Neapel ein wichtiger Teil meiner Reise als Künstlerin - die Geräusche, die Gerüche, die Menschen - all das ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Geschichte".

„Ich habe die Gelegenheit ergriffen, an einem Programm teilzunehmen, das Musiker und Künstler ermutigt, sich von den Straßen ihrer Stadt und voneinander inspirieren zu lassen. Ich freue mich darauf, verschiedene Musikszenen auf der ganzen Welt zu erforschen und kennenzulernen und mit einer Reihe von unglaublichen Talenten zusammenzuarbeiten, um Musik zu entwickeln, die ihre einzigartige kreative Entdeckungsreise repräsentiert."

Brian Cannon fügt hinzu: „Musik ist so gefühlsbetont, dass jeder eine andere Beziehung zu ihr hat. Die Essenz eines Titels in einem Kunstwerk einzufangen, ist etwas ganz Besonderes und etwas, dem ich mein Lebenswerk gewidmet habe. Ich kann es kaum erwarten, die fünf Künstler aus aller Welt kennenzulernen und mich gemeinsam auf diese kreative Reise zu begeben, auf der wir visuelle Identitäten für eine Vielzahl von Musikgenres schaffen. Das wird eine unglaubliche Herausforderung, und es ist eine fantastische Initiative, an der ich teilnehmen kann".

*Basierend auf dem von Vype/Vuse geschätzten Wertanteil der UVP im gemessenen Einzelhandel für Vaping (d. h. Gesamtwert der Kategorie Vaping im Einzelhandelsumsatz) in den wichtigsten Vaping-Märkten: USA, Kanada, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland ab Mai 2022

Hinweise an die Redaktion

Vuse nimmt die verantwortungsbewusste Vermarktung seiner Produkte sehr ernst und arbeitet wie bei allen Kampagnen nur mit Talenten zusammen, die mindestens 25 Jahre alt sind und die einen unabhängigen Nachweis erbringen können, dass die überwiegende Mehrheit ihrer Follower in den sozialen Medien erwachsen ist.

Informationen zu BAT

BAT ist ein führendes, in mehreren Kategorien tätiges Konsumgüterunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, „A Better Tomorrow™" (zu Deutsch: ein besseres Morgen) aufzubauen, indem es die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Gesundheit verringert, indem es eine größere Auswahl an angenehmen und weniger riskanten Produkten für erwachsene Verbraucher anbietet.

Das Unternehmen stellt weiterhin klar, dass brennbare Zigaretten ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen und die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, nicht anzufangen oder aufzuhören. BAT ermutigt diejenigen, die sonst weiter rauchen würden, vollständig auf wissenschaftlich belegte, risikoärmere Alternativen*† umzusteigen. Um dies zu erreichen, wandelt sich BAT in ein wirklich verbraucherorientiertes Unternehmen für Konsumgüter verschiedener Kategorien.

BAT hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 50 Millionen Verbraucher für seine nicht brennbaren Produkte zu gewinnen und bis zum Jahr 2025 einen Umsatz von 5 Milliarden Pfund in neuen Kategorien zu erzielen. BAT hat sich ehrgeizige ESG-Ziele gesetzt, darunter das Erreichen der Kohlenstoffneutralität für die Bereiche 1 und 2 bis 2030 sowie die Abschaffung von unnötigem Einwegplastik und die Herstellung aller wiederverwendbaren, recycelbaren oder kompostierbaren Kunststoffverpackungen bis 2025.

BAT beschäftigt über 50.000 Mitarbeiter. Die BAT Group erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 27,65 Milliarden Pfund und einen Betriebsgewinn von 10,5 Milliarden Pfund.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an risikoreduzierten*† Tabak- und Nikotinprodukten der neuen Kategorie sowie traditionellen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu gehören Dampf-, Tabakerhitzungsprodukte, moderne orale Produkte, einschließlich tabakfreier Nikotinbeutel, sowie traditionelle orale Produkte wie Snus und feuchter Schnupftabak. Im Jahr 2022 haben wir 22,5 Millionen Verbraucher unserer nicht brennbaren Produkte gezählt, das sind 4,2 Millionen mehr als im Jahr 2021.

* Basierend auf dem Gewicht der Beweise und unter der Annahme einer vollständigen Abkehr vom Zigarettenrauchen. Diese Produkte sind nicht risikofrei und machen süchtig.

† Unsere in den USA verkauften Produkte, einschließlich Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak und Camel Snus, unterliegen der Regulierung durch die Food and Drug Administration (FDA), und ohne FDA-Genehmigung können für diese Produkte keine Aussagen über ein geringeres Risiko gemacht werden.

