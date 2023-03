Maximilian Hafele übernimmt Bereichsleitung Werbemarkt KRONE bei Mediaprint

Maximilian Hafele übernimmt ab sofort die "Bereichsleitung Werbemarkt Krone " bei der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG.

Wien (OTS) - In dieser Position wird Maximilian Hafele die Führung der Krone-Verkaufsteams übernehmen, Impulse in der Produktentwicklung setzen und die Leistungsfähigkeit der Krone-Verkaufsorganisation steigern. Der gebürtige Tiroler packt die Herausforderung mit der Kraft seines gesamten Teams positiv und voller Elan an." Ich freue mich sehr, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu können. „Wo aus Werbung Wirkung wird“ ist nicht nur der Claim von Krone for Business, es ist auch mein Ziel, mit der Krone-Verkaufsorganisation dieses Leistungsversprechen mit Leben zu füllen “ erklärt Maximilian Hafele.

Wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Krone Werbemarktes

"Wir arbeiten seit geraumer Zeit daran, Prozesse und Strukturen neu aufzusetzen, um das unglaubliche Leistungspotenzial der Krone- und Kurier-Kommunikationsmöglichkeiten viel besser mit den Anforderungen der werbetreibenden Wirtschaft in Einklang zu bringen. Unser Anspruch ist es, der mit Abstand leistungsfähigste Vermarkter Österreichs zu sein, gerade in diesen herausfordernden Zeiten für die Unternehmen. Max Hafele wird mit seiner Expertise einen wichtigen Beitrag dazu leisten. " so Gerhard Valeskini, Krone-Geschäftsführer.

Durch die verschiedenen Führungspositionen, die er bisher innehatte, bringt Maximilian Hafele langjährige Erfahrung in der Medienbranche und eine Fülle an Fachwissen mit. Zuletzt war er als Key Account Manager bei Wimmer Medien GmbH tätig und betreute medienübergreifende Projekte. Von 2005 bis 2020 war Hafele Gesamtanzeigenleiter bei der Tiroler Tageszeitung. Zuvor war er Verkaufsleiter bei Life Radio Tirol und Tirol TV.

