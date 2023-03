NEOS: Regierung muss dringend die Nachteile von Vollzeitarbeit lindern

Loacker: „Sonst würgt der Arbeitskräftemangel weiterhin jeden wirtschaftlichen Aufschwung ab.“

Wien (OTS) - „Die Regierung sollte einsehen, dass es ohne rasche Gegenmaßnahmen wie den von uns vorgeschlagenen Vollzeitbonus in der Höhe von 100 Euro pro Monat nicht gehen wird“, sagt NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker zu den heute veröffentlichten Zahlen zur Teilzeitbeschäftigung in Österreich. „Es muss wieder einen deutlicheren finanziellen Unterschied machen, ob man Vollzeit oder Teilzeit arbeitet. Dazu sind aber nicht Menschen in Teilzeit zu bestrafen, wie es die Regierung vorgeschlagen hat, dazu muss sie dringend die Abgabenbelastung auf Vollzeit senken. Sonst würgt der Arbeitskräftemangel weiterhin jeden wirtschaftlichen Aufschwung ab. Unser Vollzeitbonus gleicht die steuerliche Besserstellung von Teilzeitarbeit ein Stück weit aus.“

Neben dem Vollzeitbonus fordern NEOS einen höheren Steuerfreibetrag für Überstunden, eine flächendeckende Kinderbetreuung, damit die Menschen überhaupt Vollzeit arbeiten können, sowie eine echte Entlastung durch eine deutliche Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf Lohn und Einkommen: „Wer voll arbeitet, muss von seiner Arbeit auch gut leben und sich aus eigener Kraft wieder etwas aufbauen können“, sagt Loacker abschließend.

