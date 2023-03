Adacta veröffentlicht Umfrage zum Low-Code-Status in der Versicherungsbranche (FOTO)

Amsterdam / Niederlande (ots) - Adacta, ein führender Anbieter digitaler Softwarelösungen für Versicherungen, hat heute eine umfassende Marktanalyse und Umfrage zum Low-Code-Status in der Versicherungsbranche veröffentlicht. Die Ergebnisse der Marktumfrage, die unter Führungskräften und leitenden Angestellten von Versicherungsunternehmen aus den Bereichen IT und Business Operationen durchgeführt wurde, zeigen die aktuelle Akzeptanz und Nutzung von Low-Code-Tools sowie die Vorteile und die Zukunft von Low-Code-Initiativen im Versicherungssektor.

Die Marktumfrage bestätigt die Vorhersagen von Gartner, dass "bis 2025 70 % der von Unternehmen entwickelten neuen Anwendungen Low-Code- oder No-Code-Technologien verwenden werden, gegenüber weniger als 25 % im Jahr 2020, während die Ausgaben für Low-Code-Entwicklungstechnologien voraussichtlich auf fast 30 Mrd. US-Dollar ansteigen werden, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,9 % von 2020 bis 2025" (Wong, J. und Davis K, 2022)[1].

Den Umfrageergebnissen zufolge setzen 66 % der Unternehmen in der Versicherungsbranche bereits Low-Code-Tools ein oder evaluieren die Technologie, indem sie Proof-of-Concept-Projekte starten. Die DACH-Region liegt mit 90 % der Befragten, die aktiv Low-Code-Tools nutzen, an der Spitze, gefolgt von den Benelux-Ländern (73 %), während das Vereinigte Königreich mit nur einem Drittel der Befragten, die Low-Code-Lösungen nutzen, das Schlusslicht bildet.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch, dass die Mehrheit der Low-Code-Anwender (über 50 %) zwei oder mehr Plattformen nutzt, was auf einen wachsenden Trend zur Integration mehrerer Plattformen hindeutet.

Was die Zukunftspläne betrifft, so planen 14 % der Low-Code-Anwender, ihre Investitionen in Low-Code-Initiativen um durchschnittlich 21 % zu erhöhen, während die Mehrheit (über 60 %) ihr derzeitiges Investitionsniveau beibehalten will. Die meisten Befragten stuften die Verwendung von Low-Code-Tools als "wichtig" (55 %) oder "sehr wichtig" (20 %) ein, wobei die Daten in den verschiedenen Regionen bemerkenswert einheitlich waren.

Die Beschleunigung der digitalen Transformation, die Lösung des Problems der strategischen IT-Ressourcen, die deutliche Senkung der Investitionskosten und die Verbesserung der Kunden- und Self-Service-Erfahrungen wurden von den meisten Befragten als die wichtigsten Vorteile von Low-Code-Plattformen genannt. Weitere erwartete Vorteile sind die Entwicklung neuer Versicherungsprodukte/-angebote und die Verbesserung des bestehenden Portfolios sowie die Verbesserung der Schadensabwicklung.

Darüber hinaus gaben mehr als 50 % der Befragten an, dass das Haupthindernis für die Einführung von Low-Code der Mangel an spezifischer Unterstützung für die Versicherungsbranche ist (z. B. versicherungsspezifische Workflows).

Sebastjan Plavec, Chief Marketing Officer bei Adacta, sagte: "Adacta war schon immer ein starker Befürworter von Low-Code-Lösungen. Unsere Plattform AdInsure ist ein perfektes Beispiel für diese Philosophie in der Praxis. Sie bietet genau das, was die Teilnehmer der Umfrage vermissen: die versicherungsspezifische Unterstützung und Funktionen wie die Rating-Engine und die Konzeption von Versicherungsprodukten. Wir glauben, dass die zukünftige IT-Architektur im Versicherungswesen auf mehreren offenen Systemen mit robusten No-Code/Low-Code-Funktionen aufbauen wird, die es auch technisch nicht versierten Nutzern ermöglichen, digitale Innovationen voranzutreiben. Sprachmodelle wie ChatGPT fallen in diese Kategorie, und Adacta ist stolz darauf, an der Spitze dieses Wandels zu stehen."

Low-Code-Entwicklung ist eine Methode der schnellen Anwendungsentwicklung oder der hochproduktiven Entwicklung mit der Option, Code oder Skripte zu verwenden. Mit zunehmender Reife von Low-Code-Plattformen bieten diese mehr fortschrittliche Funktionen und die Möglichkeit, komplexere Projekte zu bearbeiten, was Low-Code zu einer potenziell wertvollen Investition für Versicherungsunternehmen macht.

Design und Methodik der Marktumfrage

Die Umfrage wurde im September und Oktober 2022 in zwei Schritten durchgeführt. Zunächst wurden Marktanalystenberichte, Technologieanbieter und die Erfahrung von Forschern ausgewertet, um wichtige Trends und Faktoren zu ermitteln. In einem zweiten Schritt wurden 100 Führungskräfte und leitende Angestellte von Versicherungsunternehmen aus den Bereichen IT und Business Operationen, hauptsächlich aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, von einem externen Forschungsbüro befragt, das auch die Datenerhebung durchgeführt hat.

Weitere Informationen sowie die vollständige Marktanalyse und Umfrage finden Sie unter adacta-fintech.com/Adacta-Survey-State-of-Low-Code-in-Insurance.

* Bitte beachten Sie: Das Adacta-Umfrage-Dokument ist nur auf Englisch verfügbar.

Über Adacta

Adacta ist ein führender Softwareanbieter für die Versicherungsbranche. Seine Versicherungsplattform - AdInsure - bietet Lebens- und Sachversicherern eine zukunftssichere Möglichkeit, ihre Abläufe und Prozesse zu rationalisieren. Seit 1989 hilft Adacta Versicherungsunternehmen, ihre digitale Leistungsfähigkeit auszubauen und mehr Gewinn zu erzielen. Die Mission von Adacta ist einfach: Unterstützung der Branchenführer von morgen bei der Entfaltung ihres Potenzials durch Technologie.

Über AdInsure

Die AdInsure Versicherungsplattform ist die digitale Grundlage, die Versicherungsunternehmen benötigen, um mit den Veränderungen der Branche Schritt zu halten. Sie verbindet und unterstützt alle Versicherungsteams und hilft ihnen, intelligenter zu arbeiten, Produkte schneller einzuführen und moderne Kundenerlebnisse zu schaffen. AdInsure basiert auf branchenführenden Best Practices und kombiniert umfassende Funktionen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform. Sie liefert eine innovative Umgebung, die Versicherungsunternehmen mit neuen Technologien, Dienstleistern, Partnern und Kunden verbindet.

Über die Low-code-Umfrage

