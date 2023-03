Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Grüne fordern echte Mietpreisbremse

Einmalzahlungen bekämpfen Symptome, lassen aber grundlegende Probleme ungelöst

Wien (OTS) - Im Zuge ihrer Klubtagung kündigte die Wiener SPÖ Einmalzahlungen gegen die steigenden Mieten an. „Jede Maßnahme, um Mieterinnen und Mieter in Zeiten der Teuerung zu entlasten, ist wichtig. Allerdings bekämpfen die angekündigten Maßnahmen nur einmalig Symptome, sie lösen jedoch das Problem der davongaloppierenden Mieten nicht“, sagen die Grünen Parteivorsitzenden Judith Pühringer und Peter Kraus.

Die SPÖ schüttet Geld ins System, an den laufenden Mieterhöhungen ändert das aber nichts. Das ist der falsche Weg, denn das treibt die Inflation weiter ungebremst in die Höhe. Eine echte Lösung wäre eine Mietpreisbremse. Das gilt in Wien genauso wie auf Bundesebene. "Eine Mietpreisbremse ist das Gebot der Stunde. Auch die ÖVP muss ihre unverantwortliche Blockadehaltung im Bund beenden. Damit nicht im nächsten Jahr die Mieter und Mieterinnen vor neuen Mieterhöhungen stehen", so Pühringer und Kraus.

Ein wichtiges Thema, das der Bürgermeister heute ausgespart hat, ist die Reform der Wiener Wohnbeihilfe: "Diese Reform ist schon lange ausständig und fehlt schmerzhaft, weil durch die fehlende Anpassung an die Inflation immer weniger Menschen mit geringem Einkommen Anspruch auf diese wichtige Leistung haben. Im Gegensatz zu Einmalzahlungen würde eine Wertsicherung der Wohnbeihilfe Mieterinnen und Mieter dauerhaft schützen", so Pühringer und Kraus abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at