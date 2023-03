Wie kann die burgenländische Tourismusindustrie auf den Klimawandel reagieren?

Erstmalig veranstaltet die FH Burgenland in Kooperation mit dem Bündnis Nachhaltige Hochschulen und der Universität für angewandte Kunst Wien eine Sommerakademie.

Eisenstadt (OTS) - Die SOAK Biomimicry 2023 findet von 9. bis 15. Juli in der Region Neusiedlersee statt. Eine Anmeldung ist für Studierende, Alumni und Mitarbeitende von österreichischen und internationalen Hochschulen bis Ende März möglich.

Vor allem im Burgenland sind die Auswirkungen des Klimawandels für den Tourismusbereich rund um die Region Neusiedlersee schmerzlich zu spüren. Der Problematik will man sich bei der ersten Sommerakademie (SOAK Biomimicry 2023) des Bündnis Nachhaltige Hochschulen professionell und wissenschaftsbasiert widmen. „In den von 2023 bis 2025 drei geplanten Sommerakademien liegt der Schwerpunkt auf dem Klimawandel, der größten Herausforderung für die Menschheit und lebensbedrohlich für alle Arten. Alle Lebewesen, einschließlich Menschen, müssen sich den veränderten Bedingungen anpassen, die bereits bestehen und in absehbarer Zeit eintreten werden“, so Regina Rowland, Leiterin der Stabsstelle Nachhaltigkeit der FH Burgenland.

Von der Natur für den Menschen lernen



Rowland selbst wird die drei Akademien anleiten, die FH Burgenland ist 2023 Gastgeberin. Mitveranstalterinnen sind die FH Campus Wien, FH Vorarlberg und die Universität für angewandte Kunst Wien. Im Fokus steht der Biomimicry-Ansatz, in dem die FH Professorin auf jahrzehntelange Expertise in Wissenschaft und Lehre in den USA und auch in Österreich zurückgreift. „Biomimicry bedeutet von der Natur inspirierte Innovation zu nutzen, um potenzielle Lösungen für menschliche Probleme vorzuschlagen. Die Teilnehmer*innen lernen die Strategien kennen, die die Natur entwickelt hat, um auf unserem Planeten zu gedeihen. Ziel ist es, diese Strategien in menschlichen Systemen anzuwenden.“

Zusammenarbeit mit lokalen Stakeholder*innen



Spezieller Fokus liegt diesmal auf den Problemen, die der Klimawandel für Dörfer und Städte rund um den Neusiedler See und deren Wirtschaft bedeutet, die stark vom Tourismus abhängt. Die Vision von SOAK Biomimicry 2023 ist es, für und mit lokalen Stakeholder*innen Möglichkeiten zur Um- und Neuorientierung zu entwickeln, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Veranstaltungssprachen sind vorrangig Englisch, aber auch Deutsch. Anmelden können sich noch bis 31. März 2023 Studierende, Alumni und Mitarbeiter*innen bzw. Lehrende oder Forschende von österreichischen und internationalen Hochschulen. „Der Biomimicry-Innovationsprozess funktioniert am besten bei optimaler Diversität der Teilnehmer*innen. Daher freuen wir uns auf die Anmeldung von Menschen mit unterschiedlichen Bildungsniveaus, aus unterschiedlichen Disziplinen, Generationen, Arbeits- und Lebenserfahrungen. Die Teilnehmer*innen werden nach diesen Gesichtspunkten ausgewählt“, erklärt Regina Rowland.

Die Teilnahme an der SOAK Biomimicry 2023 ist kostenlos, die Kurs-Kosten werden vom Bündnis Nachhaltige Hochschulen und den vier veranstaltenden Hochschulen getragen. Für die Registrierung bezahlen Teilnehmer*innen 150 Euro.

Informationen und Anmeldung unter www.nachhaltige-hochschulen.at/SOAK2023

