Umfrage zum Weltschlaftag: Jeder Dritte schläft schlechter als noch vor drei Jahren

Einschlafprobleme: Sorge um Geld, Zukunft und Job bei Jungen besonders groß

Durchschlafen – Fehlanzeige: 31 % haben Rücken-, Nacken- oder Hüftschmerzen

Nur 33 % fühlen sich morgens ausgeruht, jeder Fünfte fühlt sich energielos

Am 17. März ist der Welttag des Schlafes. Eine zu diesem Anlass von Betten Reiter in Auftrag gegebene, repräsentative Umfrage[2] zeigt deutlich, dass immer mehr Menschen unter Schlafproblemen leiden. Stress, Sorgen und Ängste, aber auch körperliche Schmerzen rauben am häufigsten den Schlaf. Besonders besorgniserregend: Gerade junge Menschen leiden oft unter Einschlafproblemen. Die Verschlechterung der Schlafqualität der österreichischen Bevölkerung der letzten Jahre ist der Anlass der Kooperation von Betten Reiter und Die Schlafcoachin mit dem Ziel durch Aufklärung hier gegenzusteuern.

„Gerade in so belasteten Zeiten wie wir sie aktuell durchleben, ist gesunder Schlaf wichtiger denn je. Die richtige Matratze kann dabei maßgeblich unterstützen. Gemeinsam mit der Schlafcoachin Melanie Pesendorfer nehmen wir den diesjährigen Welttag des Schlafes zum Anlass und starten eine Kooperation, um die Schlafqualität der Österreicherinnen und Österreicher zu verbessern!“ betont Peter Hildebrand, Geschäftsführer von Betten Reiter.

Frauen und junge Menschen besonders betroffen

Fast jeder Dritte (30,5 %) gibt an, dass sich der Schlaf in den letzten drei Jahren eher oder deutlich verschlechtert hat. Diese Entwicklung bestätigt auch „Die Schlafcoachin“ Melanie Pesendorfer: „Seit Sommer 2020 verzeichne ich einen 250-prozentigen Anstieg an neuen Klientinnen und Klienten.“ Dass Schlafschwierigkeiten für viele ein täglich wiederkehrendes Problem sind, zeigt die Umfrage. Die Hälfte der Befragten sagt, sie müssen (fast) täglich nachts aufstehen oder haben Probleme durchzuschlafen. Ein Viertel (25,9 %) hat Probleme einzuschlafen. Sei es das Ein- oder Durchschlafen, Frauen sind im Vergleich zu Männern deutlich häufiger von Schlafschwierigkeiten betroffen.

Rückenschmerzen, Sorgen und Ängste oft häufigste Ursache

Die Gründe für Schlafschwierigkeiten sind vielfältig. 49,7 % der jungen Menschen zwischen 20 und 29 Jahren geben an, dass sie Stress, Sorgen und Ängste sowie ihr Gedankenkarussell vom Ein- und Durchschlafen abhalten. 31% der Befragten gaben an, dass Schmerzen in Rücken, Nacken und Hüfte Auslöser für ihre Schlafschwierigkeiten sind, denn sie erschweren das Einschlafen oder unterbrechen den Schlaf, was zu Müdigkeit und Unwohlsein führt.

Passende Bettausstattung als Basis für guten Schlaf

Für einen erholsamen Schlaf und ein gesundes Leben ist eine gute Bettausstattung unerlässlich. Experten empfehlen eine hochwertige Matratze, die den individuellen Bedürfnissen des Schläfers entspricht, sowie ein ergonomisches Kissen und atmungsaktive Bettwäsche. Großen Wert legt man bei Betten Reiter auf die persönliche und individuelle Beratung. Matratze, Lattenrost und Polster sollten perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sein, damit sie gesund und erholt in den Tag starten können.

Vortragsreihe für besseren Schlaf

Damit so viele Menschen wie möglich mehr über Schlaf lernen und dadurch Sicherheit und Entspannung gewinnen, starten Betten Reiter und „Die Schlafcoachin“ eine gemeinsame Vortragsreihe. Mehr dazu finden Sie hier: https://www.bettenreiter.at/schlafcoachin/terminbuchung/

[2] CAWI / Marketagent Online Access Panel, n=1.001, Sample repräsentativ für die österreichische Bevölkerung zwischen 20 und 79 Jahren. Die Interviews wurden von 23. Februar bis 01. März 2023 erhoben.

