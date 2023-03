Value One bringt neue digitale Services, ESG und neueste Entwicklungen rund um die servicierte Immobilie mit zur MIPIM 2023

Der Einsatz der Digitalisierung wird sehr spannend, wenn es um Nachhaltigkeit und ESG geht. Da steckt viel Potenzial drin", sagt Andreas Köttl, CEO Value One. „Seit zwei Jahren beschäftigt sich ein ganz neuer Geschäftsbereich ausschließlich mit digitalen Dienstleistungen rund um die Immobilie." Dabei steht stets der Aspekt der Effizienz, des Komforts und der Sicherheit für Kund:innen im Vordergrund, sowie der Nutzen für eine nachhaltigere Zukunft. Andreas Köttl, CEO Value One 1/3

Wir wollen nachhaltige Werte schaffen und das geht über die vier Wände einer Immobilie hinaus – indem wir neue innovative Wohnkonzepte und –Services für neue Zielgruppen entwickeln", sagt Köttl weiter. Andreas Köttl, CEO Value One 2/3

Wir glauben, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) die Grundlage, für eine nachhaltigere Zukunft sind. ESG ist unser Kompass und leitet alle unsere Entscheidungen – von der Frage, wo wir in neue Projekte investieren, bis hin zu der Frage, wie wir unser bestehendes Gebäude betreiben. Das Projekt Weitblick in Wien ist als ein EU-Taxonomie Leuchtturmprojekt konzipiert und befindet sich gerade in einem strukturierten Verkaufsverfahren. Unser Ziel ist es, unser ESG Know How als Entwickler und Betreiber auch mit Fonds und Immobilieneigentümern zu teilen und diese zu beraten, wie es gelingen kann die Nachhaltigkeitsziele durch innovative Lösungen zu erreichen Andreas Köttl, CEO Value One 3/3

Wien (OTS) - Value One, einer der führenden Immobilienentwickler und – betreiber Österreichs, präsentiert sich auf der Immobilienmesse MIPIM 2023 passend zum Motto "Better Places – Greater Impact – Stronger Business" mit neuen digitalen Services, ESG und internationalen Entwicklungen rund um die servicierte Immobilie.

„Greater Impact“ – durch Digitalisierung

"Der Einsatz der Digitalisierung wird sehr spannend, wenn es um Nachhaltigkeit und ESG geht. Da steckt viel Potenzial drin", sagt Andreas Köttl, CEO Value One. „Seit zwei Jahren beschäftigt sich ein ganz neuer Geschäftsbereich ausschließlich mit digitalen Dienstleistungen rund um die Immobilie." Dabei steht stets der Aspekt der Effizienz, des Komforts und der Sicherheit für Kund:innen im Vordergrund, sowie der Nutzen für eine nachhaltigere Zukunft.

Ein Beispiel dafür ist re:mory – ein Start-up der Value One, das sich darauf konzentriert, Immobilien zu digitalisieren und Daten sichtbar, steuerbar und nachhaltig zu machen. Das Unternehmen unterstützt dabei, den Energieverbrauch als auch die CO2-Emissionen von Gebäuden zu bewerten, um festzustellen, ob sie mit der EU-Taxonomie vereinbar sind.

„Better Places” – Co-Living für Best Ager

„Wir wollen nachhaltige Werte schaffen und das geht über die vier Wände einer Immobilie hinaus – indem wir neue innovative Wohnkonzepte und –Services für neue Zielgruppen entwickeln", sagt Köttl weiter.

Ein Beispiel dafür ist MILESTONE Silver Living: Value One befasst sich mit dem potenziellen Wachstumsbereich der Best Agers. Ein Co-Living Wohnkonzept für die Generation 65+ mit dem Fokus auf Selbstbestimmung, Community und Sicherheit, entwickelt mit unserem Kooperationspartner Silver Living GmbH.

„Stronger Business“ – durch ESG

"Wir glauben, dass Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) die Grundlage, für eine nachhaltigere Zukunft sind. ESG ist unser Kompass und leitet alle unsere Entscheidungen – von der Frage, wo wir in neue Projekte investieren, bis hin zu der Frage, wie wir unser bestehendes Gebäude betreiben. Das Projekt Weitblick in Wien ist als ein EU-Taxonomie Leuchtturmprojekt konzipiert und befindet sich gerade in einem strukturierten Verkaufsverfahren. Unser Ziel ist es, unser ESG Know How als Entwickler und Betreiber auch mit Fonds und Immobilieneigentümern zu teilen und diese zu beraten, wie es gelingen kann die Nachhaltigkeitsziele durch innovative Lösungen zu erreichen", so Köttl weiter. Mit einem klaren zukünftigen Fokus auf die Umwandlung von „grey in green“ und die Erschließung nachhaltiger Gewinne unterstützt Value One Immobilieneigentümer dabei, ihre Portfolios EU-taxonomiefähig zu machen.

Die MIPIM 2023 findet vom 14. bis 17. März statt. Value One wird am Stand Austria R7.E2, Espace Riviera zu finden sein und freut sich auf interessante Gespräche.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungs-gebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

Rückfragen & Kontakt:

Anna Spindler

Unternehmenskommunikation

+01 217120| presse @ value-one.com