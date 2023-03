Wiener Kinder sind digi-fit

29.000 Wiener Volksschulkinder sprechen die Sprache des Computers

Wien (OTS) - „Wir setzen in der Digitalisierung dort an, wo Kinder bereits stehen und bauen auf ihrem vorhandenen Wissen auf. Programmierkenntnisse sind eine gute Grundlage für die Fähigkeit, Probleme zu lösen und dabei kreativ zu sein. Sie lernen kritisch zu sein und Medienkompetenz unterstützt Kinder dabei, verantwortungsvoll mit den neuen Technologien umzugehen“, zeigt sich Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien, begeistert. 162 Wiener Volksschulen mit mehr als 29.000 Kindern machen bereits mit: Die interaktive Videoserie cody21 integriert digitale Bildung spielerisch und ohne Vorkenntnisse in den Unterricht.

Die Unterrichtseinheiten decken Themen wie Programmiersprachen, Künstliche Intelligenz, Macht und Information und Berufe in der Informatik ab. Über Erklärungen, Diskussionen, Aufgaben und Lösungen lernen die Kinder leicht und spielerisch. Die Cody-Folgen sind zeitlich an die Volksschulstunden angepasst und in 16 Unterrichtseinheiten werden Themen altersgerecht, witzig, aufbauend und motivierend dargestellt. Die Videos decken den gesamten digitalen Unterricht ab und unterstützen damit Pädagoginnen und Pädagogen sowie die Schulleitungen in ihrer täglichen Arbeit.

„Die Schulen schätzen in allererster Linie die einfache Verwendung – einfach Einschalten und Mitmachen - der Videoserie cody21, und dass die 16 cody-Folgen mit den Informatik- und Medienthemen den Kindern sehr viel Spaß machen. Mit freundlicher Unterstützung des A1 digital.campus können die Volksschulen die Videoserie kostenlos verwenden“, betont Anna Relle, Geschäftsführerin von acodemy.

Weitere Informationen: https://bildungshub.wien/cody21-digitale-grundbildung-zum-einfach-einschalten-und-mitmachen/



