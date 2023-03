SPÖ-Deutsch an ÖVP-Brunner: „Zum Thema Mieten wurde genug diskutiert, jetzt ist es Zeit zu handeln“

Schon in 17 Tagen droht hunderttausenden Menschen nächster Mietpreisschock, aber Regierung spielt weiter auf Zeit – SPÖ drängt auf Mietenstopp

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Dienstag, scharfe Kritik am gestrigen „ZiB2“-Auftritt von ÖVP-Finanzminister Brunner geübt. „ÖVP-Finanzminister Brunner hat wieder eindrucksvoll bewiesen, wie unsozial und mieter*innenfeindlich die ÖVP ist. Obwohl laut einer aktuellen Integral-Umfrage bereits jeder Zweite die Wohnkosten als belastend empfindet und sich immer mehr Menschen das Wohnen nicht mehr leisten können, meint Brunner wörtlich, dass man ‚noch im Detail‘ diskutieren müsse. Klar ist: Zum Thema Mieten wurde genug diskutiert, jetzt ist es Zeit zu handeln. Denn die Uhr tickt. Schon in 17 Tagen kommt die nächste Mietpreiserhöhung auf die Bevölkerung zu. Ab 1. April steht rund 375.000 Haushalten eine saftige Mietpreiserhöhung um 8,6 Prozent ins Haus. Es darf keine Zeit mehr verloren werden. Die Regierung Nehammer muss endlich den von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vorgeschlagenen Mietpreisstopp für alle Mietwohnungen in ganz Österreich aufgreifen“, betonte Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Dass die Regierung beim Mietpreiswahnsinn weiter untätig zuschaut und Brunner gestern wieder Wien angegriffen hat, ist völlig unverantwortlich. Die ÖVP lässt die Mieter*innen trotz Rekordteuerung im Stich, betreibt stattdessen kaltschnäuzig Klientelpolitik für die Reichen und spaltet mit ihren Attacken auf Wien auch noch die Bundesländer“, so Deutsch, der klarstellt, dass die SPÖ mit ihrem Modell des Mietpreisstopps das richtige Rezept zur Entlastung der Bevölkerung in ganz Österreich hat. „Wir wollen eine sofortige und echte Mietpreisbremse für alle Mietwohnungen – sowohl für Richtwert- und Kategoriemieten als auch für alle so genannten freien Mieten. Die Mietpreiserhöhungen sollen bis Ende 2025 zur Gänze ausgesetzt werden. Danach sollen Mieterhöhungen auf maximal 2 Prozent pro Jahr begrenzt werden. So geht soziale Politik für Österreich“, betonte Deutsch.

SERVICE: Wie sehr die Zeit in Sachen Mietenstopp drängt, zeigt ein Countdown unter: https://mieterhoehung.at

