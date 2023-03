82% Zufriedenheit! Fahrgäste geben Badner Bahn gute Noten

Jährliche Fahrgastbefragung brachte hohe Gesamtzufriedenheit von 82%

Wien (OTS) - Erst seit wenigen Wochen ist die neue Generation der Badner-Bahn-Züge im Einsatz. Die neuen Garnituren punkten vor allem mit mehr Sitzplätzen, Barrierefreiheit, Klimatisierung und damit insgesamt mehr Komfort für die Fahrgäste. Aber schon im Vorjahr bewerteten die Fahrgäste Österreichs meistgenutzte Regionalbahn sehr positiv. 82% der Befragten zeigten sich 2022 in der jährlichen Fahrgastbefragung mit der Badner Bahn zufrieden (2021: 81%). Nach Schulnoten wurde das Angebot der Badner Bahn mit 1,8 bewertet und damit das hohe Niveau der letzten Jahre bestätigt.

Für die Fahrgäste hat 2023 mit dem Start des Regelbetriebs der neuen Züge TW500 einen weiteren Modernisierungsschub gebracht. Im Laufe des Frühjahrs werden 18 der modernen Züge den Betrieb aufnehmen.

Höhere Gesamtzufriedenheit

Insgesamt nahmen 625 Personen an der Fahrgastbefragung teil. Am besten bewertet haben die Fahrgäste die Kategorien „Erkennbarkeit der Destination“, Sicherheit, den „Erwerb des Fahrausweises“ sowie „Kompetenz und Auftreten des Personals“.

„Wir haben bei der Entwicklung der neuen Züge mehrere Wünsche der Fahrgäste aus früheren Befragungen umgesetzt. Etwa beim größeren Sitzplatzangebot oder der Klimatisierung der Züge. Natürlich sind die neuen Züge barrierefrei nutzbar. Wir wollen mit dem neuen Angebot auch jene ansprechen, die derzeit noch mit dem PKW pendeln. Der Umstieg ist umweltfreundlich und schont die eigene Geldbörse“, so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, der Betreibergesellschaft der Badner Bahn.

Teurer Sprit sorgt für mehr Fahrten mit der Badner Bahn

Interessante Ergebnisse brachte die Befragung hinsichtlich der Nutzung der Badner Bahn. 35% der Fahrgäste gaben an, die Badner Bahn seit der Taktverdichtung Ende 2020 im Streckenabschnitt von Wien Oper bis Wiener Neudorf öfter zu nutzen als davor. Immerhin 28% Prozent der Befragten gaben an, in Folge der teuren Spritpreise öfter mit der Badner Bahn zu fahren. Für 17% war das flächendeckende Parkpickerl in Wien ein Grund, öfter mit der umweltfreundlichen Bahn zu fahren. Fast die Hälfte der Fahrgäste nutzt die Badner Bahn für den Weg von bzw. zur Arbeit, weitere 18% nutzen sie für den Schulweg.

Die regelmäßige Fahrgastbefragung der Badner Bahn ist Bestandteil eines Qualitätsmanagementsystems, welches durch den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) als Auftraggeber im Auftrag der Länder Niederösterreich und Wien installiert wurde.

