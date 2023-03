Allwyn Partner des Wings for Life World Run

Mitarbeiter:innen der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe unterstützen die Initiative

Wien (OTS) - Im Jahr 2014 setzte Österreich eine Initiative, die zu einem beispiellosen Welterfolg wurde: Den „Wings for Life World Run“ zugunsten der Rückenmarksforschung. Seit heuer gibt es eine im wahrsten Sinne des Wortes „glückliche“ weltweite Partnerschaft mit Europas führendem Lotterieanbieter „Allwyn“ – und damit auch indirekt mit der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Unternehmensgruppe. Denn „Allwyn“ (vormals Sazka Entertainment) ist Mehrheitseigentümer von Casinos Austria.

Die Verbindung von Glücksspiel und dieser sportlich-humanitären Veranstaltung ist enger als dies auf den ersten Blick erscheinen mag: „Where we all win“, sagt Pavel Turek, Chief Global Brand and CSR Officer bei Allwyn, „denn es gewinnt nicht einer, sondern es gewinnen alle.“

Und Anita Gerhardter, CEO von Wings for Life, ergänzt: „Dieser Slogan ,where we all win‘ drückt genau das aus, wofür der Wings for Life World Run steht.“

Auch die bahnbrechende Systematik der variablen Ziellinie dank des Catcher Cars weist Parallelen zum Glücksspiel auf: Damit kann man selbst bestimmen, wie weit man laufen mag – ähnlich wie bei Lotto oder Roulette, wo man auch seine Zahlen, mit denen man zu gewinnen hofft, selbst wählt.

Für drei Jahre hat die Allwyn Gruppe, die neben Österreich auch noch an Glücksspielunternehmen in Griechenland, Zypern, Großbritannien sowie in ihrem Heimatland Tschechien beteiligt ist, die Partnerschaft mit dem Wings for Life World Run abgeschlossen. Dies und die Tatsache, dass Allwyn und seine Tochtergesellschaften im Vorjahr rund 32 Millionen Euro für gute Zwecke aufgebracht haben, beweisen, dass ihr und der europäischen Glücksspielbranche humanitäre und soziale Projekte sowie die Forschung im Gesundheitsbereich ehrliche Anliegen sind.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Allwyn und seinen Tochtergesellschaften ermutigt, am 7. Mai am Wings for Life World Run teilzunehmen, das Startgeld wird übernommen. Damit wird das Engagement von Allwyn für gemeinnützige Zwecke unterstrichen.

Über Allwyn AG

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt bessere Lotterien, die mehr Geld für gute Zwecke einbringen, indem es sich auf Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio von Freizeitspielen konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf erschwingliche Freizeitspiele konzentriert, hat Allwyn eine führende Marktposition mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland und Zypern sowie in Großbritannien eingebracht. https://www.allwynentertainment.com/





