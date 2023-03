Rotes Kreuz dankt Vienna Insurance Group für eine Million Euro zugunsten der Erdbebenhilfe

Die großzügige Spende der Versicherungsgruppe ermöglicht humanitäre Hilfe im Katastrophengebiet

Wien (OTS) - Am 6. Februar forderte ein verheerendes Erdbeben in Syrien und in der Türkei die Leben von über 50.000 Menschen. Schätzungen nach sind insgesamt über 20 Millionen Menschen von dem Beben betroffen: Menschen werden nach wie vor vermisst, Kinder haben ihre Eltern verloren und Hunderttausende Gebäude sind komplett zerstört. Die Menschen müssen bei kalten Temperaturen vorübergehend in Notquartieren leben, wo sie mit dem Notwendigsten versorgt werden. Die Schwestergesellschaften vor Ort melden laufend den konkreten Hilfsbedarf ein und erhalten entsprechende Unterstützung aus der ganzen Welt – so auch aus Österreich.

„Die Rotkreuzbewegung ist von Beginn an im Dauereinsatz, um die betroffenen Menschen mit dem Notwendigsten zu versorgen. Möglich ist diese Hilfe nur dank der vielen Spenden, die uns seit dem ersten Tag der Katastrophe erreichen. Besonders großzügig der Betrag der Vienna Insurance Group von einer Million Euro! Um diese enorme Summe in Relation zu setzen: Eine Million Euro finanziert 30.000 Decken, 10.000 Küchensets, 500 Familienzelte, 3.000 Hygienepakete und Zehntausende Wasserkanister, die an betroffene Menschen verteilt werden. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei der Vienna Insurance Group, die hier vorbildhaft Menschlichkeit beweist, für die Spende bedanken. Sie trägt maßgeblich dazu bei, das Leid vieler Menschen zu lindern und schenkt ihnen wieder Hoffnung“, so Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes.

„Für unsere Gruppe hat gesellschaftliche Verantwortung und Solidarität traditionell einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind in der Türkei mit zwei Gesellschaften vertreten und wissen aus den Schilderungen unserer Kolleg:innen wie groß das menschliche Leid vor Ort nach dem Erdbeben ist. Wir leisten gerne einen Beitrag, damit so professionelle Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz den Menschen in der jetzt so wichtigen Phase, eine lebensnotwendige Grundversorgung und Unterkunft ermöglichen“, erklärt Peter Thirring, Vorstandsmitglied der Vienna Insurance Group und Länderverantwortlicher für die Türkei.

Die Menschen in den betroffenen Regionen werden noch sehr lange auf Hilfe angewiesen sein, der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Und genau so lange wird auch die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung vor Ort sein und die Menschen unterstützen.

Das Rote Kreuz bittet dringend um Spenden für notleidende Menschen in der Türkei und in Syrien:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ: 20.111

Kennwort: Erdbeben Türkei und Syrien

