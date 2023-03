DPD Österreich präsentiert E-Shopper-Studie

78 Prozent aller Österreicher:innen kaufen online

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

Online-Shopper:innen erhalten 5,9 Pakete pro Monat

Mo deartikel weiterhin Nummer 1 der Top 10

75 % shoppen auf deutschen Online-Plattformen

Fü r 74 % ist Zeitersparnis wichtigstes Kaufkriterium

52 % kaufen auf C2C-Plattformen

Mehr als 3/4 der Österreicher:innen kaufen online ein. Auf regelmäßige Shoppingtour im Internet geht jede:r zweite Österreicher:in. Sie bekommen 5,9 Pakete pro Monat zugestellt. Österreich liegt damit über dem europäischen Durchschnitt mit 5,3 Paketen monatlich. In diesen Paketen sind vorwiegend Modeartikel, die in erster Linie – zu 75 % – auf deutschen Online-Plattformen gekauft werden.

Zu diesem Ergebnis kommt das Umfrageinstitut Kantar TNS, das im Auftrag der DPDgroup die europaweit größte E-Shopper-Studie durchgeführt hat. Im Zeitraum Juni und Juli 2022 wurden knapp 24.000 Online-Shopper:innen in 22 europäischen Ländern befragt – darunter rund 1.000 Personen in Österreich.

Österreicher:innen sind begeisterte E-Shopper:innen

„Einkaufen auf Online-Plattformen erfreut sich in Österreich großer Beliebtheit – und dies nicht erst seit der Pandemie. Herr und Frau Österreicher waren bereits vor der Pandemie begeisterte E-Shopper:innen. In der Gesundheitskrise wurde dies nochmals verstärkt und hält nach wie vor an“, erklärt Mag. Rainer Schwarz, Geschäftsführer DPD Austria, und verweist auf die Umfrageergebnisse der aktuellen E-Shopper-Studie. 78 % aller Österreicher:innen kauften 2022 zumindest einmal online ein (2021: 80 %) und liegen damit knapp über dem europäischen Durchschnitt (77 %). Regelmäßig online eingekauft wird von 52 % der Österreicher:innen. Sie liegen damit klar über dem Europaschnitt mit 48 %. Gekauft werden in erster Linie Mode (60 %), Schuhe (54 %) und Bücher (46 %) und dies überwiegend – zu 75 % – auf deutschen Online-Plattformen. „Aufgrund der Marktgegebenheiten sind viele Produkte und Marken in Österreich nicht vor Ort oder in nationalen Webshops erhältlich“, so Schwarz zum Käufer:innen-Verhalten, und ergänzt: „Für 44 % der Shopper:innen ist dabei die Umweltfreundlichkeit der Produkte eine wesentliche Kaufentscheidung.“

Die regelmäßigen E-Shopper:innen bekommen pro Monat im Durchschnitt 5,9 Pakete geliefert. Das sind knapp weniger als 2021 – da waren es 6,2 Pakete – aber doch über dem europäischen Wert mit 5,3.

Hauptgründe für Online-Einkauf: Zeit und Geld

Bei der Frage nach den Gründen für Online-Einkäufe gibt es klare Antworten: An erster Stelle kommt die Zeitersparnis. Diese nennen 74 % der österreichischen E-Shopper:innen (Europaschnitt: 77 %). Platz 2 geht an das stressfreie Einkaufen mit 65 % und liegt damit fast gleichauf mit dem Europaschnitt (66 %). Auf Platz 3 landen ex aequo das kostengünstige Einkaufen und die Möglichkeit der Rücksendung: 58 % in Österreich und 61 % Europa.

C2C-Shopper:innen im Vormarsch

Der Spargedanke ist auch Grund für die Zunahme der Online-Flohmarktplattformen. Hier werden Produkte von Privatverkäufer:innen verkauft und gekauft. 52 % der Online-Shopper:innen kaufen und 53 % verkaufen auf diesen Plattformen. 69 % von ihnen sind überzeugt, dass die Produkte auf den Secondhand-Plattformen günstiger sind als bei einer Neuanschaffung. Zudem unterstreicht dieses Verhalten das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit: 33 % der E-Shopper:innen geben an, dass sie bereit sind höhere Preise für Produkte zu bezahlen, wenn diese nachweislich auf nachhaltige Art und Weise erzeugt wurden.

E-Shopper:innen sind anspruchsvolle Kundschaft

Die Erwartungen der Online-Käufer:innen sind hoch. Neben einem reibungslosen Kauferlebnis wird eine rasche und zuverlässige Lieferung erwartet. 81 % bezeichnen die Lieferung ihres letzten Einkaufs als „einfach“. Die Zufriedenheit ist gegenüber 2021 um 4 % gestiegen und liegt um 3 % über dem europäischen Durchschnitt. Ausschlaggebend dafür sind u.a. Informationen in Echtzeit, eine zusätzliche. Benachrichtigung innerhalb eines Zeitfensters und mehrere Lieferoptionen. „Für unsere Kund:innen ist dieses Serviceangebot eine Selbstverständlichkeit. DPD Österreich verfügt mit 2.400 Paketshops und -stationen über das größte private Netzwerk von Paketaufgabe und -annahmestellen. Zudem haben wir für alle E-Shopper:innen mit myDPD ein ideales Paketmanagement-Tool, das bereits von mehr als 400.000 Personen genutzt wird“, erklärt Rainer Schwarz abschließend.

