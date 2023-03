VP-Mahrer: Sind die Wiener neos ein Satireprojekt?

Nach Seilbahn-Ja zeigt sich deutlich: Wiederkehr hat die Kontrolle über Partei und Amt verloren

Wien (OTS) - „Während noch immer hunderte Kinder in Wien aufgrund des Kontrollversagens im Bildungsressort einen Kindergartenplatz suchen, werden die aktuellen Pläne in Zusammenhang mit dem Seilbahnprojekt lautstark begrüßt. Das zeigt die Prioritätensetzung der neos“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion und weiter: „Es stellt sich die Frage, ob die Wiener neos ein Satireprojekt sind? Denn anders ist es nicht zu erklären, wie man 2 Jahre nach der Wahl sämtliche Ideale und Vorsätze über Bord geworfen hat.“

Überforderung und Missstände im Wiederkehr-Ressort wird immer länger

Ein gewaltiger Förderskandal in den Wiener Kindergärten, ein Behördenversagen bei der MA 35, Lehrermangel in den Wiener Volksschulen oder die überbordende Misswirtschaft bei den Volkshochschulen sprechen eine klare und eindeutige Sprache. „Anstatt über Sinnlosprojekte zu philosophieren, sollte sich Wiederkehr um die selbst losgetretenen Probleme kümmern und die entsprechenden Maßnahmen setzen“, so Mahrer weiter.

Wiederkehr muss sein Amt zur Verfügung stellen

Diese fortdauernde Serie an Missständen zeige aber auch ganz klar, dass Wiederkehr in weiterer Folge sein Amt zu Verfügung stellen muss. „Es ist mehr als offensichtlich, dass Wiederkehr es einfach nicht kann. Die Wienerinnen und Wiener verdienen sich eine verantwortungsvolle Führung dieses Zukunftsressorts“, so Mahrer abschließend.

