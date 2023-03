„Dok 1: Zeit sparen, Geld sparen: Leichter leben mit Lifehacks“ mit Hanno Settele am 15. März um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Hanno Settele macht sich für „Dok 1: Zeit sparen, Geld sparen: Leichter leben mit Lifehacks“ am Mittwoch, dem 15. März 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 auf die Suche nach Alltagsproblemen und deren cleveren Lösungen, den sogenannten Lifehacks. Ist dieser Anglizismus ein Phänomen der Neuzeit, oder handelt es sich doch nur um Tricks und Tipps, die jetzt anders heißen, aber schon lange angewendet werden? Woher kommt der Hype? Wer denkt sich die kreativen Lebenskniffe aus? Was ist Hack und was ist Fake? Und wie schwer ist es, selbst einen Hack zu entwickeln? Anschließend um 21.05 Uhr beleuchten Kurt Langbein und Andrea Ernst in der Dokumentation „Die Ernährungsfalle – Wie die Zukunft des Essens gelingen kann“ die weltweiten Auswirkungen des Nahrungsmittelkonsums am Beispiel dreier Familien und zeigen Möglichkeiten gesünderer und klimafreundlicherer Ernährung auf.

Mehr zum Inhalt von „Dok 1: Zeit sparen, Geld sparen: Leichter leben mit Lifehacks“:

„Dok 1“ sucht und findet Lifehacks aus den verschiedensten Bereichen des Lebens: Die Schneiderin Ayse Acar zeigt, wie man mit wenigen Handgriffen im Notfall die eigene Hose reparieren kann, den Sommer ohne große Schweißflecken übersteht oder einen widerspenstigen Reißverschluss zähmen lernt. In einem der größten Baumärkte Österreichs widmet sich Hanno Settele nützlichen Lifehacks für Probleme, die jedem Heimwerker und jeder Heimwerkerin Nerven, Zeit oder viel Geld kosten. Auf der Technischen Universität Wien bringt „Dok 1“ in Erfahrung, wie man mit einem Brett und ein paar Streifen Alufolie ein Zimmer um zwei Grad Celsius erwärmen kann. Lisa Sophie Thoma, eine der bekanntesten Lifehackerinnen Österreichs, erklärt, wie man mit Lifehacks auch Geld verdienen kann. Ihrem YouTube-Kanal „Cute Life Hacks“ folgen eine Viertel Million Interessierte, ihrem englischsprachigen Kanal sogar mehr als eine Million Menschen. Angewandt und humorvoll bewertet werden die Lifehacks von Lilian Klebow, Omar Sarsam, Gerold Rudle und Monica Weinzettl sowie Tricky Niki und Caroline Athanasiadis.

