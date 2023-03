„Nur ein kleiner Unterschied?“: Neue BR/ORF-Doku über die Entdeckung der Gendermedizin am 15. März um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Was es bedeutet, als Frau wie eine Art „kleinerer, leichterer Mann“ behandelt zu werden, musste Steffi Platt aus Berlin am eigenen Leib erfahren. Sie war Leistungssportlerin, doch schon kurz nach dem Ende ihrer Profi-Karriere erlitt sie einen sogenannten Ermüdungsbruch im Kreuzbein. Durch jahrelanges Training ohne Berücksichtigung der speziellen weiblichen Physis hatte ihre Knochenstabilität schwer gelitten. Ein Krankheitsbild, das viele Sportlerinnen betrifft und über das wenig gesprochen wird. Zyklusunregelmäßigkeiten oder das komplette Ausbleiben der Menstruation sind Warnsignale dafür. Die Sportwelt orientiert sich bisher weitgehend am Maßstab des männlichen Körpers, das hormonelle Auf und Ab des weiblichen Zyklus gilt eher als Störfaktor.

Ähnliche Erfahrungen wie die Sportlerin Steffi Platt machen Frauen auch als Patientinnen: Die Medizin hat sich ebenfalls jahrzehntelang vor allem am „Modell Mann“ orientiert. Das fiel lange niemandem auf, bis Forscherinnen wie die Innsbrucker Kardiologin Margarethe Hochleitner sich fragten, warum auf der kardiologischen Intensivstation nur männliche Patienten behandelt wurden – obwohl die Statistik sogar mehr Todesopfer unter den Herzpatientinnen verzeichnete. Dass Frauen oft andere Symptome zeigen als männliche Patienten, ist inzwischen in den Notfallstationen angekommen. Mittlerweile haben Gendermediziner/innen zahlreiche Hinweise zusammengetragen, die auf Unterschiede bei den verschiedensten Krankheitsbildern hindeuten. Sie erforschen beispielsweise Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten.

Es gibt kaum eine Disziplin, bei der der Geschlechtsunterschied keine Rolle spielt, wie die neue BR/ORF-Dokumentation „Nur ein kleiner Unterschied? – Die Entdeckung der Gendermedizin“ von Isabel Hertweck-Stücken am Mittwoch, dem 15. März 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 zeigt. Gendermediziner/innen untersuchen, warum Diabetes-Patientinnen ein höheres Risiko haben, einen Herzinfarkt zu erleiden, als männliche Diabetiker. Weshalb Frauen weniger Gewicht durch Sportprogramme verlieren als Männer. Wie könnte man die Therapien verändern, um Patientinnen besser behandeln zu können? Wie beeinflussen die weiblichen Geschlechtshormone den Fettstoffwechsel, die Insulinausschüttung, die Dosierung von Blutdruckmedikamenten oder die Effektivität von Krebsmedikamenten? Zu allen diesen Fragen gibt es überraschende Antworten und Hinweise, ein enormes Potenzial für die Personalisierung von medizinischen Therapien. In der Praxis sind diese Erkenntnisse noch lange nicht angekommen, denn geschlechtsspezifische Forschung ist teuer. Die Grundlagenforschung begnügt sich noch heute oft mit der Forschung an männlichen Mäusen und in der klinischen Praxis fehlen große, teure Studien, die die Hinweise mit wissenschaftlicher Evidenz unterfüttern.

Doch in der Medizin wie im Sport steigt die Aufmerksamkeit für das Thema: Patientinnen und Sportlerinnen geben sich nicht länger damit zufrieden, bei Behandlung oder Training nur die zweite Geige zu spielen. Da auch Männer von der neuen geschlechtssensiblen Behandlung profitieren könnten, ist die Gendermedizin längst kein feministischer Randbereich mehr und auf dem Weg in die personalisierte Medizin, von der alle Menschen profitieren werden. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.

