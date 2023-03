UNOS: Polemik hilft nicht gegen Inflation

Kritik an „Gierflation“-Polemik des Momentum-Instituts. UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard verteidigt kleine Unternehmen und fordert Senkung der Lohnnebenkosten.

Kampfbegriffe wie Gierflation tragen nichts zur Problemlösung bei, im Gegenteil, sie heizen die Debatte weiter an. Michael Bernhard, UNOS-Bundessprecher

Wien (OTS) - Unternehmen würden mit zu hohen Preisaufschlägen die Inflation antreiben, verkündete ein Vertreter des Arbeiterkammer-nahen Momentum-Instituts im heutigen Morgenjournal und bezeichnet dies als „Gierflation“. UNOS – Unternehmerisches Österreich weisen diese Pauschalverurteilung von österreichischen Unternehmen zurück. „Das ist polemisch und völlig unsachlich“, kritisiert UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard.

„Die heimischen Klein- und Mittelbetrieben stehen hart im Wettbewerb und müssen sich jeden Tag am Markt beweisen. Kampfbegriffe wie Gierflation tragen nichts zur Problemlösung bei, im Gegenteil, sie heizen die Debatte weiter an. Es ist auch nicht hinzunehmen, dass ein aus Zwangsbeiträgen der Arbeiterkammer mitfinanziertes Institut tendenziöse Meinungsmache betreibt und Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufhetzt“, so Bernhard. Auch unabhängige Wissenschafter haben der vom Momentum-Institut vermittelten Darstellung widersprochen, da diese auf vorläufigen Daten beruht und ohne ausreichende Kenntnis der Kostenstrukturen konstruiert wurde.

Bernhard: „Insbesondere kleine Unternehmen haben unter den vergangenen Krisenjahren stark gelitten. Bei vielen ist die Eigenkapitaldecke unverschuldet dünn. Da ist es ein Affront, wenn aus dem Elfenbeinturm von Übergewinnen und Preistreiberei gesprochen wird, die im harten Wettbewerb gar nicht möglich sind. Und es ist keineswegs so, dass alle durch die Pfusch-Förderungspolitik der Regierung zu Subventionskaisern geworden sind, um dies gleich vorwegzunehmen.“

UNOS fordern daher abermals eine direkte Entlastung der Unternehmen durch die Reduktion der Lohnnebenkosten. Diese sind im internationalen Vergleich übermäßig hoch und müssen umgehend um zumindest 5 Prozentpunkte gesenkt werden. „Die Senkung der Lohnnebenkosten wäre das beste Mittel zur Inflationsbekämpfung“, betont Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in fünf Wirtschaftsparlamenten präsent.

Rückfragen & Kontakt:

UNOS - Unternehmerisches Österreich

Sissi Eigruber

Kommunikation

+43 676 83 414 446

sissi.eigruber @ unos.eu

www.unos.eu