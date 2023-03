Plakolm: Bundeskanzler stärkt Anliegen junger Menschen - Wunsch nach leistbarem Eigentum und Stipendium für Meisterprüfung

Wien (OTS) - Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm unterstützt die Vorschläge von Bundeskanzler Karl Nehammer bei seiner Rede „Österreich 2023“ zur Abschaffung der staatlichen Nebenkosten beim ersten Eigenheim, Arbeitspflicht für Medizinstudenten und dem Stipendium bei Meisterprüfungen.

„Wer arbeitet, muss auch die Perspektive haben, sich mit seinem Fleiß die eigenen vier Wände schaffen zu können. Das ist ein zentraler Motivator für junge Menschen. Außerdem müssen wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Mit der Lehre haben wir dafür das beste Gegenmittel. Wer eine Lehre erfolgreich absolviert, soll daher später auch die Meisterprüfung kostenlos absolvieren können“, so Jugendstaatssekretärin Plakolm.

Abschaffung der Grunderwerbssteuer beim ersten Eigenheim:

Nach der aktuellen Jugendstudie des Instituts für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung wünscht sich jeder zweite junge Mensch in Österreich, in seiner Zukunft in einem Eigentumshaus zu leben, jeder vierte hat den Wunsch nach einer Eigentumswohnung. Junge Menschen sollen die Perspektive haben, sich selbst eigene vier Wände schaffen zu können. Eine der Schrauben, die Bundeskanzler Nehammer in den Fokus stellt, ist die Abschaffung der Grunderwerbssteuer beim ersten Eigentum.

„Mit der Abschaffung der Nebenkosten nimmt die Politik eine Hürde für junge Menschen, sich Eigentum anzuschaffen, denn wir reden hier von mehreren zehntausend Euro Ersparnis“, so die JVP-Bundesobfrau.

Arbeitspflicht für Medizinstudenten:

„Wir investieren in jeden Medizinstudenten 36.000 Euro. Deshalb halte ich die vorgeschlagene Verpflichtung von Medizinstudenten, fünf Jahre in Österreich praktizieren zu müssen, für einen wichtigen Vorschlag. Jetzt schon haben wir Regionen in Österreich, wo wir nicht mehr genügend Ärzte finden. Gerade für unsere älteren Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ist das eine zentrale Frage der Lebensqualität, ob ich den Doktor ums Eck habe für meine Versorgung, wenn es wo zwickt.“, so Plakolm.

Stipendium für Meisterprüfung:

Zur kostenlosen Meisterprüfung sagt die Staatssekretärin: „Den Studienabschluss kann man gratis machen, die Meisterprüfung nicht. Ein Stipendium für die Meisterprüfung halte ich für eine der wichtigsten Ansagen des Kanzlers. Es ist nämlich nicht einzusehen, warum man gratis an der Universität Kurse besuchen und Prüfungen absolvieren kann, aber 10.000 Euro und mehr für eine Meisterprüfung zahlt. Ich bin daher sehr froh, dass wir hier auch an die Lehrlinge denken, denn sie sind die Fach- und Führungskräfte von morgen und die Arbeitgeber von übermorgen“, so Plakolm.

"Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Er stärkt mit diesen Schwerpunkten junge Anliegen und kann auf die volle Unterstützung der Jungen ÖVP bei der Umsetzung dieser Inhalte zählen", so Plakolm abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Telefon: 01 401 260 441

Mail: dominik.berger @ junge.oevp.at