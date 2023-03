AVISO: Neue Folge von Politik am Ring zu Prävention gegen Kindesmissbrauch

Zu Gast sind am 20. März Expertinnen und Vertreter:innen aller Parlamentsklubs

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 20. März 2023, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite Vertreter:innen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: "Kampf gegen Kindesmissbrauch".

Nicht nur aufsehenerregende Missbrauchsfälle, sondern auch die fortschreitende Digitalisierung befeuern die Diskussion, wie der Kampf gegen Kindesmissbrauch effektiver geführt werden kann. Darüber, dass es strengere Strafen für die Täter braucht, herrscht innenpolitisch weitgehend Einigkeit. Doch wie sieht es mit Opferschutz und Prävention aus? Was können wir tun, um den Kampf gegen Kindesmissbrauch noch entschlossener zu führen?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Politik am Ring: "Kampf gegen Kindesmissbrauch"

Es diskutieren:

Elisabeth Pfurtscheller (ÖVP), Christian Oxonitsch (SPÖ), Susanne Fürst (FPÖ), Barbara Neßler (Grüne), Johannes Margreiter (NEOS)

Expert:innen:

Barbara Neudecker (Bundesverband Österreichischer

Kinderschutzzentren, Fachstelle Prozessbegleitung) und Hedwig Wölfl (die möwe - Kinderschutz)

Moderation:

Gerald Groß (Schluss) ned

