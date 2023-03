Aktivurlaub trifft Schweizer Vielfalt und Natur

Beim Radfahren und Wandern traumhafte Landschaft genießen, individuell und stressfrei. Dafür stehen das Velo- & Wanderland Schweiz und die Aktivreiseprofis von Eurobike und Eurohike.

Wien / Obertrum am See (OTS) - Gemütlich in die Pedale treten oder entspannt durch die landschaftlichen Schönheiten der Schweiz wandern, vom allerersten Augenblick an, völlig individuell und stressfrei. Diesen Rundum-Service versprechen die Reiseprofis von Eurobike und Eurohike: Wunschreise wählen, bequem buchen und keinen weiteren Gedanken an Routenplanung, Hotelreservierungen oder Gepäcktransport verschwenden. Charmante Hotels an den beeindruckendsten Radwegen und den schönsten Wanderrouten werden vorab mit Sorgfalt und Liebe ausgewählt, umfassende Reiseunterlagen und Karten erleichtern die Orientierung. So lässt sich die Schweiz aktiv und gleichzeitig bequem erkunden – mit einer bunten Vielfalt an aktiven Reiseideen für alle Radfahrer und Wanderer.

Velorouten für alle Genießer

Zum Beispiel auf einer Entdeckungsreise per Rad entlang der Mittelland-Route von Zürich nach Lausanne. Über die Rüeblifelder im Aargau, durch die Weinreben im Drei-Seen-Land bis zu den Bergpanoramen am Genfersee – an jeder Ecke entdeckt man liebevolle Details. Wer Erfrischung nach dem täglichen Pedalritt sucht, findet auf der Radreise vom Vierwaldstättersee zum Bodensee mehr als genug belebende Bademöglichkeiten vor – sei es am Zugersee, Zürichsee oder am Walensee. Zum Genießen von Land, Leuten und verlockender Kulinarik bleibt zwischendrin immer genug Zeit.

Unterwegs im Wander- und Bergparadies

Wer ans Wandern in der Schweiz denkt, hat unweigerlich mächtige Gipfel, grandiose Gletscher und alpine Abenteuer im Kopf. Es wird schnell sportlich, aber auch ungemein beindruckend – wie auf der berühmten Via Alpina «Bärentrek». Diese Trekkingreise verspricht unzählige grandiose Bergpanoramen am Weg vorbei an Eiger, Mönch und Jungfrau, den drei bekanntesten Gipfeln des Berner Oberlandes. Eidgenössische Naturverbundenheit mit einem Schuss italienisches Flair prägt die stimmungsvolle Wanderung entlang der Tessiner Highlights zwischen Bellinzona und Luganersee.

Weitere Informationen: www.eurobike.at/schweiz | www.eurohike.at/schweiz

