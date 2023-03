Spargel und Erdbeeren aus Deutschland - Haben sie eine Zukunft ?

Leuven (ots) - Nach einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamtes war die Erdbeerernte 2022 die niedrigste seit 1998, die Anbaufläche lag auf ihrem niedrigsten Wert seit 2000. Bei der Anbaufläche von Spargel nimmt Deutschland zwar immer noch die europäische Spitzenposition ein, dennoch fiel auch die Spargelernte geringer aus.

Eine mögliche Erklärung ist nicht nur die Flächenreduzierung, sondern auch das zögerliche Kaufverhalten.

Bei beiden hatte der Einzelhandel außerdem außergewöhnlich lange importierte Ware im Angebot, die mit niedrigeren Lohnkosten produziert wird, und so günstiger angeboten werden kann. Und damit beim Verbraucher oftmals die erste Wahl ist.

Für die kommende Saison stehen die Bauern erneut vor großen Herausforderungen.

Zu höheren Energiekosten kommen durch den gestiegenen Mindestlohn auch höhere Lohnkosten auf sie zu. Und auch das sich ändernde Klima zählt dazu. Erdbeerpflanzen benötigen vor allem im Spätsommer viel Feuchtigkeit, da sie dann mit der Bildung der Blütenknospen beginnen. Doch die vergangenen Jahre war es gerade dann sehr trocken.

Wahrlich keine gute Aussichten.

Den ganzen Artikel, mit weiteren Informationen und Quellenangaben, sowie viele weitere Artikel finden Sie auf der Website von FoodUnfolded®.

FoodUnfolded® ist eine globale Multimediaplattform, die uns wieder näher bringt, was hinter dem Essen auf unseren Tellern steht, und so dabei hilft, nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unseres Ernährungssystems zu finden. Mit fundiert recherchierten Beiträgen wollen wir jeden Einzelnen dazu ermutigen, aufmerksam zu werden, zu nachhaltigen Lösungen beizutragen, und so den Wandel hin zu einem nachhaltigen Lebensmittelsektor zu beeinflussen.

Hinter FoodUnfolded® steht ein vielfältiges und diversesTeam, das mit seiner Arbeit auch zum Dialog und Austausch ermutigt, und sein Publikum unter anderem mit Onlineartikeln, Videos und auf Social Media erreicht. FoodUnfolded® wird vom European Institute of Innovation and Technology (EIT) Food unterstützt.

