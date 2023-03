Kammermusik-Abend am Mittwoch im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS) - Kompositionen von Bach, Beethoven, Brahms, Gluck, Hindemith, Schubert und weiteren bedeutenden Tondichtern sind am Mittwoch, 15. März, im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) zu hören. An der um 19.00 Uhr beginnenden Veranstaltung der Kultur-Vereinigung „Freunde der Kammermusik“ wirken 7 Künstler*innen mit. Der Zutritt ist frei. Spenden der Besucher*innen werden angenommen. Das Programm trägt den Titel „So nehmt sie hin denn, uns’re Lieder“. Auskünfte erteilen die auf ehrenamtlicher Basis tätigen Organisator*innen per E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com.

Christian Steindl (Klavier), Walter Rossmanith (Klarinette), Harald Hubinger (Klavier), Christian Germaine (Tenor) sowie Leonore Aumaier (Klavier) musizieren an dem Abend. Außerdem spielt das Duo „Seraphim“ (Philomene Incici: Viola, Johanna Maria Mayr: Fagott). Der Klangbogen spannt sich von „An die ferne Geliebte“ bis zu „Die schöne Müllerin“. Über sonstige Kultur-Termine im Josefstädter Bezirksmuseum informiert die freiwillige Leiterin, Maria Ettl, unter der Telefonnummer 403 64 15. Kontaktaufnahme mit der Bezirkshistorikerin via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

