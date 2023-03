Fernwärmetage 2023 in St. Pölten: Grüner Ausbau der Versorgung

Wien/St. Pölten (OTS) - Beim größten jährlichen Branchenevent der Fernwärmewirtschaft, den Fernwärmetagen 2023, vom 15. bis 16. März stehen Ausbau, Dekarbonisierung und Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten im Fokus.



Das Fernwärmenetz in Österreich wird immer größer, die Fernwärmeversorgung immer grüner. Im Zuge dieses Ausbaus werden auch die Rechte von Kundinnen und Kunden weiter gestärkt. In diesem Umfeld veranstaltet der Fachverband Gas Wärme (FGW) am 15. und 16. März 2023 bereits zum 18. Mal die Fernwärmetage – die wichtigste Informations- und Arbeitstagung der Fernwärmebranche Österreichs.



Roadmap bis 2040



Der Fernwärme kommt eine wichtige Rolle in der Wärmestrategie Österreichs zu. Das Versorgungsnetz wird laufend ausgebaut und zugleich immer erneuerbarer. Bei den Fernwärmetagen 2023 wird die aktuelle Roadmap-Studie zur Dekarbonisierung der Fernwärme bis 2040 präsentiert.

Schon heute stammen etwa 50 Prozent der eingesetzten Energieträger aus erneuerbaren Energieträgern. Nach Berechnungen des FGW könnten bis 2050 gut 500.000 zusätzliche Haushalte mit Fernwärme versorgt werden – stimmige rechtliche Rahmenbedingungen vorausgesetzt.



Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten in den Mittelpunkt stellen

Im Zuge des Ausbaus der Fernwärme ist es der Branche wichtig, gleichermaßen auch die Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten in den Mittelpunkt zu stellen. Peter Weinelt, Obmann des Fachverband Gas Wärme und stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke: „Das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in die Fernwärme ist das Rückgrat für deren zukünftigen Ausbau – vor allem Aufklärung und die Besinnung auf Verbraucherrechte sind ganz besondere Anliegen der Fernwärmewirtschaft. Daher arbeitet die Branche derzeit mit Hochdruck an ‚Fernwärme-Leitlinien‘, die den Kundinnen und Kunden zukünftig erhöhte Transparenz und Rechtssicherheit bieten werden.“



Neuer Lehrberuf: Fernwärmetechnik



Um den steigenden Bedarf an Fernwärme und die entsprechenden Anlagen in den Haushalten abdecken zu können, bedarf es auch geeigneter Fachkräfte. Der Fachverband Gas Wärme hat im Zeitraum August bis Dezember 2022 gemeinsam mit dem Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft den neuen Lehrberuf „Fernwärmetechnik“ ausgearbeitet: Die 3,5 Jahre dauernde Lehrausbildung für den Fernwärmetechniker vermittelt eine fundierte Ausbildung in der Fernwärme- und Installationstechnik, Fernwärmeerzeugung und -verteilung sowie beim Service von Anlagen. Erstmals werden die Inhalte des Lehrberufes bei den Fernwärmetagen 2023 präsentiert.



Beliebt und klimaschonend



Sauber, zuverlässig, bequem – das umweltschonende Heizsystem Fernwärme ist Österreichs beliebteste Art zu heizen. Fernwärme als klimafreundliches Heizsystem ist ein wesentlicher Baustein für die Wärmewende im Gebäudesektor. Der Ausbau wird in den kommenden Jahren stark gefördert und damit vor allem die Dekarbonisierung der Städte vorantreiben. Heute nutzt mehr als eine Million Haushalte in Österreich Fernwärme, und rund 50 der 100 größten Städte des Landes werden mit Fernwärme versorgt.



Weitere Infos zu den Fernwärmetagen 2023 finden Sie hier.



Über Fernwärme

Fernwärme ist die wohl bequemste Art zu heizen. Sie ist sicher und erprobt in der Anwendung, der Versorgung und vergleichsweise günstig. Die behagliche Fernwärme gelangt über das Fernwärmeleitungsnetz in die Wohnungen. Das Gute an Fernwärme: Der Anteil an erneuerbaren Energieträgern wie Biomasse, an Abfällen und an dem hochwertigen Energieträger Erdgas hat zur Produktion von Fernwärme in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.

