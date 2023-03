Was die Welt am Brummen hält: ein Ö1-Insektenschwerpunkt

Wien (OTS) - Ö1 widmet dem Thema Insekten unter dem Titel „Das Insektarium“ heuer mehrere „Radiokolleg“-Reihen, die auch dauerhaft im Ö1-Archiv unter „Ö1 Lexika“ abrufbar sein werden. Im zeitlichen Umfeld greifen auch andere Ö1-Sendungen das Thema auf. Zum Auftakt heißt es in „Vom Leben der Natur“ (20.-24.3.) „Insekten ordnen“, das „Radiokolleg“ (20.-23.3.) beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene Insekten, die „Radiogeschichten“ (23.3.) bringen Auszüge aus Jean-Henri Fabres „Spinnen“ und die „Ö1 Kinderuni“ (23.3.) befasst sich mit Ameisen. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/insektarium.

„Insekten ordnen“ lautet der Titel von „Vom Leben der Natur“ von Montag, den 20. bis Freitag, den 24. März jeweils ab 8.55 Uhr. Dominique Zimmermann vom Naturhistorischen Museum Wien erklärt, welche Eigenschaften ein Insekt zum Insekt machen, wie sich diese unglaublich erfolgreiche Tiergruppe entwickelt hat, wie man sie klassifiziert und welche Wege man gefunden hat, um noch unbekannte Insektenarten schneller zu beschreiben: „Ein Blick in die wissenschaftliche Schublade“ (20.3.), „Was ist ein Insekt?“ (21.3.), „Besonders artenreichreich und charismatisch: Käfer und Schmetterlinge“ (22.3.), „Unerwartet divers: Fliegen und Hautflügler“ (23.3.) und „Die großen Unbekannten“ (24.3.).

Rund eine Millionen Insektenarten sind beschrieben. Die Welt der Insekten ist noch nicht einmal vollständig entdeckt, und schon sterben pro Tag weltweit rund 100 Insektenarten aus. Unter dem Titel „Ö1 Insektarium - Was die Welt am Brummen hält“ wird das „Radiokolleg“ zahlreiche Arten porträtieren, um zu zeigen, wie faszinierend, aber auch wie wichtig sie für das Ökosystem sind. Und wer die größten Feinde der Insekten sind: In der ersten Staffel richtet sich das Augenmerk auf den Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Insekten Fliege (20.3.), Libelle (21.3.), Heuschrecke (22.3.) und Bockkäfer (23.3.) - von Montag, den 20. bis Donnerstag, den 23. März jeweils ab 9.30 Uhr.

Am Donnerstag, den 23. März sind in den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) Auszüge aus „Spinnen“ von Jean-Henri Fabre zu hören. Die zehnbändige Reihe „Erinnerungen eines Insektenforschers“ ist sein Hauptwerk, deren erster Band 1879 erschien. Darin beobachtet und beschreibt er Insekten und ihren Lebensraum. Fabre macht dabei aber nicht nur naturwissenschaftliche Beobachtungen - es sind poetische Abhandlungen über die Natur und das Leben. Auch den Spinnen hat er ein eigenes Buch gewidmet. Die achtbeinigen Gliederfüßer verleiteten ihn zu philosophischen Überlegungen über die Prinzipien der Natur. Ab 16.40 Uhr spricht die Ameisenforscherin Sina Metzler in der „Ö1 Kinderuni“ unter dem Titel „Ameisen: Die Superhelden der Natur?“ über das vielfältige, überraschende Leben der kleinen Insekten. Das Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/insektarium.

