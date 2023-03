Innokin hat sich mit Aquios zusammengetan, um 2023 mit wasserbasiertem Vaping für Furore zu sorgen

Shenzhen, China, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) - Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Aquios Labs, ein führendes Unternehmen auf diesem Gebiet, hat in Zusammenarbeit mit INNOKIN Technology („Innokin") eine Technologie auf Wasserbasis entwickelt und ein kommerzielles Produkt auf den Markt gebracht, das Rauchern ein besseres Raucherlebnis bietet. Darauf hat die Welt gewartet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Vapes besteht das E-Liquid in AQ30 Vapes auf Wasserbasis zu 30 % aus Wasser. Der hohe Wassergehalt wurde durch eine spezielle, von Aquios Labs entwickelte Rezeptur und ein neues, von Innokin entwickeltes Hardware-Design ermöglicht. Forschung und Entwicklung dauerten mehr als 2 Jahre, und die daraus resultierende Technologie ist ein einzigartiges Angebot auf dem Vaping-Markt.

Bei Produkten mit der AQ30-Technologie sorgt der Wassergehalt für einen milderen Dampf, für eine effizientere Nikotinabgabe an den Blutkreislauf und für eine deutlich geringere Dehydrierung, die mit dem Dampfen einhergeht. Darüber hinaus ist Wasser ein neutraler Geschmacksträger, sodass der Geschmack viel ausgewogener und natürlicher ist, als es bisher möglich war.

Darüber hinaus könnte die wasserbasierte Technologie entscheidend zur Verringerung der Schäden beitragen, die durch das Dampfen entstehen können. Mit einem deutlich niedrigeren Siedepunkt von 119 °C wurde festgestellt, dass bei der Verwendung der AQ30-Technologie 92 % weniger Acetaldehyd und 81 % weniger Formaldehyd im Vergleich zu herkömmlichen Dampflösungen entstehen. Dieses wissenschaftliche Ergebnis wurde durch Tests von weltweit renommierten Labors nachgewiesen

Das erste Sortiment an wasserbasierten Vaping-Produkten wurde im ersten Quartal 2022 auf allen wichtigen Märkten eingeführt, darunter Aquios Bar und Esco Bar 6000. Aufgrund der positiven Bewertungen und Rückmeldungen der Fachpresse und der Verbraucher wurde die Lösung von professionellen Vapern und FMCG-Einzelhändlern wie Eco Vape, JM Wholesale, Best One, Nisa usw. übernommen.

Innokin brachte das Innobar C1 im November 2022 auf den Markt. Es umfasst eine Reihe von Einweggeräten und das wiederverwendbare INNOBAR C1 Pod-System, die alle auf der AQ30-Technologie auf Wasserbasis beruhen. Das INNOBAR C1 war besonders erfolgreich und hat maßgeblich zum Geschäftswachstum beigetragen, da die austauschbaren, vorgefüllten Pods leicht auf die gewünschten Spezifikationen des Vapers angepasst werden können.

Das Jahr 2022 endete mit einem grandiosen Ergebnis: Innokin und Aquios Labs gewannen bei der Verleihung der Golden Leaf Awards in Washington, DC, den Preis für die „größte bahnbrechende Innovation" und überzeugten damit die Großen der Branche mit ihrer revolutionären Technologie.

Da die wasserbasierte Vaping-Technologie auf dem besten Weg ist, bis 2023 einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen, beabsichtigen Innokin und Aquios Labs, die Produkte im kommenden Jahr in weiteren Märkten einzuführen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an pr @ innokin.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/innokin-hat-sich-mit-aquios-zusammengetan-um-2023-mit-wasserbasiertem-vaping-fur-furore-zu-sorgen-301771242.html