Frühjahrserwachen in Österreich: Diese Gartenwerkzeuge und Herstellermarken sind auf willhaben derzeit besonders gefragt

Vom Rasentraktor bis zum Gartenschlauch – die 15 beliebtesten Gartenwerkzeuge und Hilfsmittel

Hersteller Husqvarna, Stihl und Gardena bei heimischen Gartlerinnen und Gartlern hoch im Kurs

Der meteorologische Frühlingsbeginn am 1. März liegt bereits hinter uns und auch der kalendarische Start ins Frühjahr am 20. März lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Dementsprechend haben Sonnenstunden und vereinzelt Temperaturen jenseits der 15-Grad-Marke in den vergangenen Tagen insbesondere bei den heimischen Gartenfreundinnen und Gartenfreunden einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Saison hinterlassen. Auf die Frage, welche Gartenwerkzeuge bzw. Hilfsmittel und Herstellermarken hierzulande aktuell besonders hoch im Kurs stehen, gibt eine aktuelle willhaben-Marktplatz-Recherche umfassende Antworten.

Die 15 beliebtesten Gartenwerkzeuge und Hilfsmittel: „Rasentraktor“ vor „Motorsäge“ und „Rasenmäher“

Die Stichwortsuchen der vergangenen Wochen in der „Garten“-Kategorie des willhaben-Marktplatzes sprechen hinsichtlich der beliebtesten Hilfsmittel der Österreicherinnen und Österreicher eine klare Sprache. „Aufsitzen“, lautet offenbar das Motto der Stunde, denn der „Rasentraktor“ führt unangefochten das Top 15-Ranking der meistgesuchten Gartenwerkzeuge bzw. Hilfsmittel klar an: Die Nummer 1 verzeichnet dabei fast 40 Prozent des Stichwort-Suchvolumens aller Top 15-Begriffe dieser Auswertung zusammen. Auf den weiteren Plätzen folgen die "Motorsäge" mit fast 20 Prozent, der "Rasenmäher" mit knapp 10 Prozent sowie "Vertikutierer" und "Häcksler" mit jeweils etwa 7 Prozent. Quer über alle möglichen Produktgruppen warten im Garten-Bereich von willhaben aktuell übrigens mehr als 150.000 Dinge, vielfach gänzlich neu bzw. in neuwertigem Zustand, auf das nächste Zuhause.

Die meistgesuchten Marken in diesem Bereich: „Husqvarna“, „Stihl“ und „Gardena“

Auch die Präferenz bei den Herstellern der Gartengeräte bringt eine sehr klare Rangliste zu Tage. „Husqvarna“ konnte gemäß willhaben-Auswertung etwa 40 Prozent des gesamten Stichwort-Suchvolumens der Top 15-Marken im Garten-Segment auf sich vereinen. Mit 31 Prozent landete „Stihl“ auf Platz zwei, gefolgt von „Gardena“ mit 5 Prozent sowie „Makita“ und „Honda“ mit jeweils rund 4 Prozent.

Die Top 15-Gartenwerkzeuge und Hilfsmittel auf einen Blick

(Der Prozentwert entspricht dem Anteil am Stichwort-Suchvolumen innerhalb der Top 15-Gartenwerkzeuge und Hilfsmittel des willhaben-Rankings)

Suchbegriff/Anteil innerhalb der Top 15:

Rasentraktor: 37 %

Motorsäge: 19 %

Rasenmäher: 9 %

Vertikutierer: 7 %

Häcksler: 7 %

Scheibtruhe: 5 %

Gartenfräse: 4 %

Kehrmaschine: 3 %

Mähroboter: 2 %

Heckenschere: 2 %

Gießkanne: 1 %

Wasserpumpe: 1 %

Laubsauger: 1 %

Hochdruckreiniger: 1 %

Gartenschlauch: 1 %

Die Top 15-Herstellermarken auf einen Blick

(Der Prozentwert entspricht dem Anteil am Stichwort-Suchvolumen innerhalb der Top 15-Marken des willhaben-Rankings im Garten-Bereich)

Suchbegriff/ Anteil innerhalb der Top 15:

Husqvarna: 39 %

Stihl: 31 %

Gardena: 5 %

Makita: 4 %

Honda: 4 %

Einhell: 3 %

Lechuza: 2 %

Alko: 2 %

Stiga: 2 %

Kubota: 2 %

Worx: 1 %

Viking: 1 %

Kärcher: 1 %

Ambrogio: 1 %

Iseki: 1 %



Methodik:



Die Auswertung erfolgte auf Basis der Summe der Marktplatz-Stichwortsuchen im Bereich „Garten“ der Kalenderwochen 6 bis 10 des Jahres 2023. Die Prozentwerte entsprechen dem Anteil an der Summe des Stichwort-Suchvolumens der Top 15-Begriffe des jeweiligen Rankings.

Rückfragen & Kontakt:

Gerlinde Giesinger

PR Managerin / willhaben

Tel.: 0699/1003 1570

E-Mail: gerlinde.giesinger @ willhaben.at



Andreas Pucher

PUCHER communications

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at