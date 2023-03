APS Group: Personalbranche reif für Digitalisierung

Verschlafen, altmodisch, umständlich: Die Personalbranche ist zumindest hierzulande nicht unbedingt für digitale Innovationen bekannt. Warum sich das ändern muss.

Wien (OTS) - Verschlafen, altmodisch, umständlich: Die Personalbranche ist zumindest hierzulande nicht unbedingt für digitale Innovationen bekannt. Geht es nach Florian Riehs, Marketingleiter der APS Group, soll sich das jetzt ändern: Gemeinsam mit dem Vorarlberger Startup Skilly Group hat das Unternehmen seine internen Prozesse umgestellt und setzt nun sowohl in der Kommunikation als auch in der Gehaltsabrechnung voll auf digitale Abläufe.

„Bewerben muss so einfach sein wie Online-Shopping“

„ Bewerben muss so einfach sein wie Online-Shopping “, bringt Florian Riehs die Motivation hinter der Transformation auf den Punkt. „ Mit der Generation Z kommt eine ganz neue Generation auf den Arbeitsmarkt, die zu Recht digitalisierte Prozesse erwartet. Auf diese Bewerber müssen wir vorbereitet sein. “

So will man Kandidaten unter anderem mit einer eigenen App und einer optimierten Candidate Journey entgegenkommen. „ Statt seitenweise Daten eingeben zu müssen, schicken uns Interessenten im ersten Schritt nur ihre Stammdaten “, so Riehs. „Das macht den gesamten Prozess bewerberfreundlicher – das darf man von einem Personaldienstleister erwarten.“

Recruiting an falschen Bedürfnissen ausgerichtet

Derzeit seien noch zu viele Prozesse im Recruiting an den Bedürfnissen der Personaler ausgerichtet, meint Riehs. Auch bei den Softwareanbietern gebe es in Sachen digitale Prozesse noch Luft nach oben: „ Die eingesetzten Systeme sind teilweise schon sehr in die Jahre gekommen und orientieren sich zu stark an den bestehenden Prozessen der Kunden. Die Sicht des Bewerbers wird viel zu selten berücksichtigt. “

So müssen Bewerber oft lange Profile ausfüllen, bevor sie ihre Bewerbung abschicken können. Für Riehs undenkbar: „Es wird immer wichtiger, dass sich der Bewerbungsprozess bis zum Schluss geschmeidig anfühlt und ästhetisch ist. Der Nutzer darf keine Sekunde lang überlegen, ob er da noch richtig ist. Nur so erhält man sich das Vertrauen von Kandidaten“ sagt der Recruiting-Experte, der betont: „Gerade beim Sourcing muss man jeden Bewerber wie ein rohes Ei behandeln – und ihm den Bewerbungsprozess so angenehm wie möglich machen.“

Abläufe und Prozesse automatisieren

Gemeinsam mit der APS Group und der Digitaltochter Talentra will man daher der am stärksten digitalisierte Personaldienstleister Österreichs werden. Dieses ehrgeizige Ziel soll auch durch die Automatisierung von wiederkehrenden Abläufen und Prozessen erreicht werden, erklärt Geschäftsführer Martin Zauner. „ Wenn wir Aufgaben, die sich ständig wiederholen, automatisieren, schaffen wir Zeit und Ressourcen für andere Aufgaben. “

Dabei soll die Digitalisierung keineswegs den Menschen ersetzen. Im Gegenteil, so Zauner: „ Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung sehr bewusst. Was wir digitalisieren, macht bestehende Jobs besser, weil lästige Routinen wegfallen und Platz für interessantere Aufgabenfelder frei wird. “

Digitaler Vorreiter und Vorbild für Kunden

Als digitaler Vorreiter will man auch Vorbild für Kunden sein, die noch Berührungsängste mit den neuen technischen Möglichkeiten haben. „Damit Menschen digitale Innovationen selbstbewusst nutzen können, braucht es Transparenz und oft auch eine helfende Hand. Wir begleiten unsere Kunden mit modernen Tools und Methoden und führen sie an digitale Möglichkeiten heran, die sie dann im eigenen Unternehmen umsetzen können.“

Damit will man mit dem verstaubten Image aufräumen, das der Personalbranche hierzulande oft noch anhaftet. Zauner: Digitalisierung muss so stattfinden, dass der Anwender sie nicht negativ spürt. Oft enden digitale Initiativen dort, wo sie nicht verstanden werden. Wir wollen die Menschen dazu bringen, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und dafür braucht es Systeme, mit denen alle Beteiligten umgehen können.

