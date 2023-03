IFA Immobilieninvestment „Puchstraße 34“ zur Zeichnung geöffnet

Graz (OTS) -

Private Anleger:innen können sich ab sofort am steueroptimierten Immobilieninvestment in Graz beteiligen

Baukosten- und Erstvermietungsgarantie bieten Investor:innen zusätzliche Sicherheit

Baubeginn 2023, geplante Fertigstellung 2025

IFA startet mit einem neuen Immobilieninvestment in Graz: Das geförderte Wohnbauentwicklungsprojekt „Puchstraße 34“ umfasst 22 moderne Neubauwohnungen zwischen 51 und 74 m2, jede mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse. Die Mindestbeteiligung ist bereits ab einer Eigenkapitalinvestition von rund 21.000 Euro p.a. über drei Jahre möglich. Mit diesem Eigenkapital und dem zusätzlich berücksichtigtem Fremdkapital erwerben Anleger:innen eine Beteiligung von insgesamt rund 106.000 Euro und tragen zur Schaffung von nachgefragtem, geförderten Wohnraum in Graz bei. Investor:innen des 493. IFA Bauherrenmodells profitieren von langfristig soliden, inflationsgesicherten Mieterträgen, der Beständigkeit eines realen Sachwerts sowie öffentlichen Förderungen. Zusätzlich können steuerliche Begünstigungen wie die beschleunigte Abschreibung der Bau- und Nebenkosten (1/15-AfA), Vorsteuerabzug und Sofortabschreibung der Werbungskosten die Rendite optimieren.

Baukosten- und Erstvermietungsgarantie für höchste Sicherheit

Weiters hervorzuheben: Die Baukosten sind als Fixpreis garantiert, dazu gewährleistet IFA die Mieteinnahmen für 12 Monate ab Erstvermietung und ermöglicht Anleger:innen eine Verwertungsoption, mit der flexibel auf Marktentwicklungen reagiert werden kann, um Wertsteigerungspotenziale zu realisieren. Der Spatenstich erfolgt im Herbst 2023, geplante Fertigstellung ist im Sommer 2025.

„Geförderte Wohnbauentwicklungsprojekte sind bei Investor:innen stark begehrt. Wir freuen uns, mit der „Puchstraße 34“ in diesem Jahr bereits das zweite IFA Bauherrenmodell anbieten zu können. Erneut gewährleisten wir bei diesem Projekt neben den bewährten IFA Vorteilen eine Erstvermietungs- und Baukostengarantie, die für Anleger:innen zusätzliche Sicherheit bedeutet“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

Daten & Fakten: „Puchstraße 34“

Standort: Puchstraße 34, 8020 Graz

Ertragsbewertete Nutzfläche: 1.717 m²

Wohnungen: 22 Neubauwohnungen, jede mit zugeordneter Freifläche wie Eigengarten, Balkon oder Terrasse

15 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 10,45 Mio. Euro

Investment: Ertragsinvestment in ein IFA Bauherrenmodell (KG-Modell) mit Grundbucheigentum der Kommanditgesellschaft und persönlichem Eintrag der Investor:innen im Firmenbuch

Geplanter Baubeginn: Herbst 2023

Geplante Fertigstellung: Sommer 2025



Mehr Informationen unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Als der Manager für direkte Immobilieninvestments ermöglicht die IFA AG vorwiegend privaten, aber auch institutionellen Investor:innen seit mehr als 4 Jahrzehnten, in Immobilien zu investieren. Die IFA AG ist der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich, hat bis dato rund 500 Projekte erfolgreich realisiert und verwaltet über 2,6 Milliarden Euro für mehr als 7.800 Investor:innen. Der Projekthorizont reicht österreichweit von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten über exklusive Prime-Immobilien mit historischer Architektur bis hin zu impulsgebenden Quartiersentwicklungen und Anleiheemissionen. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland mit über 140 Jahren Erfahrung und einem realisierten Projektvolumen von über 7 Milliarden Euro. Als Teil der SORAVIA-Gruppe deckt die IFA AG die komplette Immobilien-Wertschöpfungskette ab und bietet Anleger:innen solide und nachhaltige mittel-, kurz- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Janika Hidegh

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 346 807 2

E-Mail: j.hidegh @ eup.at