Führungswechsel bei NESPRESSO: Daniel Schneider ist neuer Geschäftsführer in Österreich

Wien (OTS) - Daniel Schneider übernimmt ab sofort die Geschäftsführung von NESPRESSO Österreich. Mit 20 Jahren Erfahrung im Unternehmen wird Schneider einen Fokus darauf legen, das Nachhaltigkeits-Engagement weiter voranzutreiben – von der Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette bis zur Förderung der Kreislaufwirtschaft.

Daniel Schneider (55) ist seit Anfang März Geschäftsführer von Nespresso Österreich. Der gebürtige Schweizer ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Positionen im Unternehmen tätig, zuletzt als Geschäftsführer von Nespresso Niederlande. In seiner Rolle in Österreich wird Schneider das Nachhaltigkeits-Engagement des Unternehmens weiter vorantreiben und durch Omnichannel-Maßnahmen die Verschränkung von stationärem und Online-Handel weiter stärken, um den Kund:innen ein nahtloses und einheitliches Markenerlebnis zu bieten.

„ Für das nächste Jahrzehnt haben wir uns ehrgeizige Nachhaltigkeits-Ziele gesetzt. Wir wollen die positiven Auswirkungen unseres Engagements beschleunigen und bis frühestens 2035 ein Net-Zero-Unternehmen werden [1]“, so Daniel Schneider. Der kürzlich veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht „The Positive Cup“ zeigt auf, an welchen fünf Säulen sich die Maßnahmen von Nespresso orientieren – von der Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette bis zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. „ Dazu leisten wir in Österreich einen maßgeblichen Beitrag, etwa durch unser eigenes Recycling-System mit mehr als 2.000 Sammelstellen, das wir bereits 2009 auf freiwilliger Basis ins Leben gerufen haben, und die CO2-neutrale Zustellung von Bestellungen mit der Österreichischen Post. “

Langjährige Erfahrung: Seit 2003 für NESPRESSO tätig

Daniel Schneider ist bereits 2003 ins Unternehmen eingetreten. Nach mehreren Stationen in der Schweiz war er zuletzt ab 2018 als Geschäftsführer für Nespresso Niederlande tätig. Dort steuerte er das Unternehmen mit sicherer Hand durch die Pandemie und reagierte rasch auf die sich verändernden Marktbedingungen. Nun folgt er bei Nespresso Österreich auf Alessandro Piccinini, unter dessen Führung mit dem Nespresso Atelier Wien eine weltweit einzigartige Flagship-Boutique eröffnet wurde. Piccinini hat seit kurzem die Position als Geschäftsführer von Nespresso Deutschland inne.

[1] Nespresso orientiert sich an dem von Nestlé im Rahmen der SBTi genehmigten Ziel, bis 2050 Net Zero zu erreichen, und sucht nach Möglichkeiten, dieses Vorhaben in Übereinstimmung mit der SBTi auf 2035 zu beschleunigen. Nespresso legt dem SBTi ihre Net Zero Ziele im Jahr 2023 zur Genehmigung vor.





Über Nespresso

Nespresso ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich portionierter Spitzenkaffees. Durch sein Nachhaltigkeitsprogramm AAA Sustainable Quality™, das 2003 in Kooperation mit der NGO Rainforest Alliance ins Leben gerufen wurde, arbeitet das Unternehmen mit über 140.000 Kaffeefarmer:innen in 18 Ländern an der Einbindung von Nachhaltigkeitspraktiken auf den Farmen und in den umgebenden Landschaften. Das Programm trägt dazu bei, den Ertrag und die Qualität der Ernten zu verbessern, eine nachhaltige Belieferung mit Kaffee von höchster Qualität zu sichern und die Lebensstandards der Farmer:innen und ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp™-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von 4.900 Unternehmen an, welche die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen. Mit Hauptsitz im schweizerischen Lausanne, agiert Nespresso in 81 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiter:innen. Aktuell umfasst das weltweite Netzwerk über 800 exklusive Boutiquen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nestle-nespresso.com/ .

