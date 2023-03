Kongress "Sport und Marke" bringt Experten im Sporttourismus nach Wien (FOTO)

Wien (ots) - Österreichs größter Sportbusiness-Kongress "Sport & Marke" findet am 2. Mai in Wien statt und bietet ein breites Themenspektrum. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Frauen im Sportbusiness, Sponsoring, Wintersport und Tourismus.

Die zehnte Ausgabe von Österreichs größtem Branchentreff "Sport & Marke" verdeutlicht, wie wichtig das Zusammenspiel von Sport und Wirtschaft ist. Am 2. Mai werden im Hilton Vienna Danube Waterfront 50 Top-Speaker in 10 Fachforen erwartet, um Know-how auszutauschen. Die Veranstalter "ESB Marketing Netzwerk" und "Sport & Recht" haben für dieses Jahr ein besonders umfassendes Programm zusammengestellt. Zu den Topthemen zählen Frauen im Sport, die Digitalisierung von Sportevents, das Zusammenspiel von Athleten und Marken, Finanzierungsmöglichkeiten, Sporttourismus sowie neue Strategien im Event- und Sportbusiness.

Programmhighlights und Trends

Frauen sind im Sport medial unterrepräsentiert - und dass, obwohl sie oft eine gleichwertige sportliche Leistung erbringen. Entscheidungspositionen im Sport sind auch überwiegend von Männern dominiert. Welche Schritte müssen auf dem Weg der Gleichberechtigung gesetzt werden? Und wie gelingt es mehr Frauen in Führungspositionen im Sport zu etablieren? Ein ganzes Forum bringt Fragen wie diese auf die Bühne und beleuchtet sie aus den unterschiedlichsten Standpunkten.

Wintersport und Tourismus

Dem Thema Wintersport und Tourismus wird ein weiteres Forum gewidmet. Wie sieht zukunftsgerichtete Destinationsentwicklung aus? Und welche neuen Content-Plattformen gibt es für den Sporttourismus? Über die Bedeutung von starken Marken für den Wintersport diskutieren Vertreter von Kitzbühel Tourismus, Ski Austria und der Snowsports Academy. Zudem werden neue Eventperspektiven und Markenstrategien im Destinationsbereich aufgezeigt.

Profisportler auf der Bühne

Aus der Reihe der aktiven Athleten sind u.a. die Skibergsteierin Johanna Hiemer und die Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova zu Gast. Mit großem Interesse wird auch die Diskussion über "Frisches Geld für den Sport" erwartet, in der Sport Austria Präsident Hans Niessl mit dem Abteilungsleiter Sport vom BMKÖS Dieter Brosz und Markus Kraetschmer von MK Consulting über die Erhöhung und Nachhaltigkeit der Sportförderung 2023 sprechen.

Marken und Sponsoren

Der Kongress ist die ideale Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen und neue Sponsoring-Partnerschaften anzubahnen. Ein Auszug aus der Teilnehmerliste bestätigt den Stellenwert der Veranstaltung. Zu den Vertretern von SK Rapid Wien, Handball Ligen Austria, win2day Basketball Superliga, ÖTTV, Kitzbühel Tourismus, Sky Österreich, Hewlett Packard Enterprise und viele mehr gesellt sich das Who is Who der Österreichischen Sportbranche. Auch die Sponsoren als wichtige Förderer des Sports sind zahlreich vertreten, wie: UNIQA, Magenta Telekom, Kia, ADMIRAL Sportwetten, Hervis und viele mehr.

