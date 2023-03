Theater, Tanz, Kabarett, Buchpräsentationen und mehr

Von „Vom Winde verweht – echt jetzt?!“ bis „Nebelweich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Von morgen, Dienstag, 14., bis Donnerstag, 16. März, spielt die Neue Bühne Wien jeweils ab 19.30 Uhr im BRUNO in Brunn am Gebirge „Vom Winde verweht - echt jetzt?!“, eine von Nici Neiss eingerichtete und inszenierte Komödie von Bernie Noris über eine 1938 in New York mit vielerlei Schwierigkeiten entstehende Hörspielfassung des Romans von Margaret Mitchell. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3912605 und www.bruno.at.

Am Mittwoch, 15. März, setzt die Kulturwerkstatt Tischlerei Melk die neue Gesprächsreihe „Let‘s Talk about...“ mit Friederike C. Raderer und „Let‘s Talk about Stars“ fort; Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Samstag, 25. März, steht dann ab 20 Uhr der Kabarettabend „Der schönste Tag“ von und mit Angelika Niedetzky auf dem Programm. Nähere Informationen bzw. Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 15. März, lädt das Cinema Paradiso St. Pölten wieder zur monatlichen Ausgabe des „Tagebuch Slams“. Am Dienstag, 21. März, gibt es einen weiteren Termin im Cinema Paradiso Baden; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Am Donnerstag, 16. März, stellt Milan Ráček ab 18 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Gespenster“ in der Galerie AugenBlick in Kirchberg am Wagram seinen neuen Roman „Die Gespenster des Professor Kreps" vor. Nähere Informationen unter 0676/6506990 und e-mail wg @ kunst-kultur-kirchberg.at.

Am Donnerstag, 16. März, feiert auch ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden „Primavera“, ein Ballettabend in zwei Teilen des Orchesters und des Balletts der Bühne Baden, Premiere: „Luna“ präsentiert in einer Choreographie von Can Arslan die „Nocturnes“ von Claude Debussy, „Le sacre du printemps“ in der Choreographie von Anna Vita Igor Strawinskys Ballettmusik (musikalische Leitung: Michael Zehetner). Am 26. März gibt es ab 15 Uhr eine weitere Vorstellung. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Am Freitag, 17. März, zeigt sich Eva Maria Marold im Zuge von „Ars Femina 2023“ in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten „Vielseitig desinteressiert“; der gleichnamige Kabarettabend beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- & Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601-454 und https://avb.amstetten.at.

Das bewegte Leben des Bauern, Musikers, Komponisten und Kapellmeisters Hermann Maderthaner steht im Zentrum eines neuen Buchs, das am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr im Rahmen eines Festkonzertes im Plenkersaal in Waidhofen an der Ybbs präsentiert wird. Karten bei oeticket unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter 07442/511-104, e-mail andrea.lengauer @ waidhofen.at und www.waidhofen.at.

In der Theaterwerkstatt des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten feiert am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes Saavedra in einer Inszenierung von Nikolas Darnstädt Premiere. Gezeigt wird die Koproduktion mit den Vereinigten Bühnen Bozen und Panevėžio teatras Menas aus Litauen weiters am 12., 13. und 20. April sowie 13. Mai jeweils ab 19.30 Uhr bzw. am 31. Mai und 1. Juni jeweils ab 10.30 Uhr. Am Samstag, 25. März, folgt ab 19.30 Uhr im Großen Haus die Premiere von George Bernard Shaws „Pygmalion“ in einer Inszenierung von Ruth Brauer-Kvam. Folgetermine:

31. März, 15. April sowie 11. und 31. Mai jeweils ab 19.30 Uhr, 1. April ab 16 Uhr bzw. als Schulvorstellung am 12. Mai ab 10.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

In der Bühne im Hof in St. Pölten wiederum bringt Jihad Al-khatib am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr sein Monodrama „My Jihad“ auf die Bühne. Am Freitag, 24. März, folgt Toxische Pommes mit der Niederösterreich-Premiere des Lesekabaretts „Ketchup, Mayo & Ajvar. Die 7 Sünden des Ausländers“, am Samstag, 25. März, Omar Sarsam mit seiner „Sonderklasse“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Dazu bringt Benny Barfuß am Sonntag, 26. März, ab 14.30 Uhr und am Montag, 27. März, ab 10 Uhr für Kinder ab vier Jahren das Mitmachtheater „Benny und der Osterhase“ auf die Bühne. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, stehen am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr mit „Der Gast frisst die Knödeln net“ ein weiteres Mal Geschichten und Anekdoten rund um das Hotel Eder auf dem Spielplan. Am Freitag, 24. März, folgt ab 19.30 Uhr die Premiere der Komödie „Wirklich schade um Fred“ von James Saunders in der Regie von Ewald Polacek. Folgetermine: 28. und 30. März jeweils ab 19.30 Uhr sowie 26. März ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Die Theaterbühne Arbesbach setzt am Freitag, 17. März, ab 20 Uhr in der Schönfeldhalle beim Bärenhof Kolm in Arbesbach ihre Aufführungsserie der Zauberposse „Der böse Geist Lumpazivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt” von Johann Nestroy fort. Folgetermine: 18., 24. und 25. März jeweils ab 20 Uhr sowie 19. März ab 14.30 Uhr. Karten bei oeticket unter www.oeticket.com; nähere Informationen unter www.theaterbuehne.at.

Die Initiative Kultur im Kotter präsentiert im ehemaligen Kotter von Groß-Enzersdorf am Freitag, 17. März, die Vorpremiere der „WechselWirkung“ von Peter & Tekal, am Samstag, 18. März, den „Wackelkontakt“ von Anja Kaller, am Freitag, 24. März, Mike Supancic im „Grand-Hotel Supancic“ und am Samstag, 25. März, Pepi Hopf mit „Alles bleibt anders“; Kabarettbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter e-mail kultur-im-kotter @ gmx.at und www.kultur-im-kotter.at.

„MalZeit. Ohrenschmaus!“ nennt sich ein interaktives Konzerttheaterstück für Kinder und Erwachsene, das die Musikerin Maria Holzeis-Augustin und der Maler Christoph Holzeis am Samstag, 18. März, ab 16 Uhr im Schloss Wolkersdorf auf die Bühne bringen. Nähere Informationen und Karten beim „forumschlosswolkersdorf“ unter 0699/81305489, e-mail info @ forumwolkersdorf.net und www.forumwolkersdorf.net.

Ebenfalls am Samstag, 18. März, präsentiert Gernot Kulis „Hold the Line“, sein „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy”, im Messegelände Wieselburg. Am Freitag, 24. März, gibt es einen weiteren Termin im Stadtsaal K9 in Zistersdorf; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten für Zistersdorf bei der Raika-Filiale Zistersdorf unter 02532/2363 bzw. für Wieselburg unter 07416/502, e-mail info @ messewieselburg.at und www.messewieselburg.at.

Im Theater Westliches Weinviertel (TWW) in Guntersdorf feiert am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr die Kriminalkomödie „Die Falle“ von Robert Thomas in einer Inszenierung von Nikolaus Stich Premiere. Folgetermine: 24. und 25. März jeweils ab 20 Uhr sowie 19. März ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TWW unter 02951/2909, e-mail office @ tww.at und www.tww.at.

Am Sonntag, 19. März, bringt die Choreographin und Jonglage-Meisterin Phia Ménard und ihre Compagnie Non Nova im Festspielhaus St. Pölten in einer Familienvorstellung ab vier Jahren „L’après-midi d’un foehn“ zur Aufführung; Beginn ist um 11 und 16 Uhr. Am Montag, 20. März, gibt es ab 10 Uhr eine weitere Schulaufführung. Am Samstag, 25. März, folgt ab 19.30 Uhr die Österreich-Premiere von „Futur proche“, der neusten Kreation von Jan Martens. Das Opera Ballet Vlaanderen tanzt dabei zu zeitgenössischen Kompositionen von Dan Locklair, Erkki Salmenhaara, Pēteris Vasks, Anna S. Þorvaldsdóttir, Janco Verduin, Graciane Finzi und Aleksandra Gryka, vorgetragen von der Cembalistin Goska Isphording. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im Rahmen des diesjährigen „Österreichischen Vorlesetages“ lädt der Verein Hospiz und Palliative Care Tulln am Donnerstag, 23. März, ab 18.30 Uhr im Festsaal des Pflege- und Betreuungszentrums Tulln zu „Die Zukunft wartet überall – Begegnungen mit einem Auswanderer“ mit der Autorin Gabriele Höckner. Nähere Informationen unter www.vorlesetag.eu.

Im VAZ St. Pölten macht am Freitag, 24. März, ab 19.30 Uhr die Zaubershow „Fab Fox Fabulous“ Station. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Am Freitag, 24. März, servieren auch Günther Lainer und Christian Putscher im Sturmsaal in Oed ihren „Wurstsalat“; der gleichnamige Abend des Kabarettisten und des Lifestyle-Coaches beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Oed-Oehling unter 07475/53340-400 und e-mail gemeinde @ oed-oehling.gv.at.

Mit dem Vortrag „Joseph Haydn – ein Superstar in London“ von Dr. Martin Czernin wird am Sonntag, 26. März, im Haydn-Geburtshaus in Rohrau die diesjährige Saison eröffnet; Beginn ist um 15.30 Uhr. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von Haydns Trio C-Dur Hob.XV:21, dem „Pastoral-Trio“, in der Interpretation von Florian Moser, Marius Malanetchi und Wolfgang Brunner. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Schließlich spielt das Toihaus Theater Salzburg im Rahmen des Festivals „Imago Dei“ am Sonntag, 26. März, ab 15 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche „Nebelweich“, eine poetische Erkundung der beständigen Veränderung von Cornelia Böhnisch und Katharina Schrott für Erwachsene und Kinder ab dem Alter von einem Jahr. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908033, e-mail tickets @ noe-festival.at und www.klangraum.at.

