Landstraßer Hauptstraße: Baubeginn für exklusives 3SI-Altbauprojekt im 3. Bezirk

Wien (OTS) - Dieser Tage fällt der Startschuss für ein neues, sehr hochwertiges innerstädtisches Altbauprojekt der 3SI Immogroup. An der zentral gelegenen Adresse Landstraßer Hauptstraße 144 beginnen die Bauarbeiten, bis Mitte 2024 werden unweit des Schloss Belvedere exklusive Eigentumswohnungen entwickelt.

Von Reduktion der Bautätigkeit definitiv keine Spur: Nach dem erst vor Kurzem verkündeten Verkaufsstart für das Immobilienprojekt TWO SOULS im 22. Wiener Gemeindebezirk kündigt der Bauträger 3SI Immogroup ein neues Immobilienprojekt an. Mit der Revitalisierung des Gründerzeithauses in der Landstraßer Hauptstraße 144 werden in den kommenden 18 Monaten 24 Eigentumswohnungen auf den Markt gebracht.

Der 1900 von den Architekten Friedrich Kleibl und Christoph Jahn errichtete, aktuell fünfgeschoßige Stilaltbau wird umfangreich saniert, das Dachgeschoß ausgebaut. Fünf exklusive Dachgeschoßwohnungen – zwei eingeschoßige sowie zwei Maisonette-Wohnungen und ein großzügig geplantes Maisonette-Penthouse samt Pool und privatem Lift – werden dadurch neu geschaffen. „ Die 19 im Regelgeschoß vorhandenen Wohnungen werden in der gewohnt hohen 3SI-Qualität von unserem Team sorgsam revitalisiert, ebenso wie die Allgemeinbereiche dieses wunderschönen Gründerzeitobjekts “, erklärt Bauherr Michael Schmidt. „ Ein Highlight ist mit Sicherheit der auf der großzügigen Dachterrasse des Penthouses errichtete Pool, der Baden unter freiem Wiener Himmel mit unglaublichem Stadtblick ermöglicht “, so Schmidt begeistert.

Die 24 Eigentumswohnungen bieten Wohnflächen zwischen 32 und 192 m2, 1 bis 4 Zimmer sowie neu errichtete Balkone und Terrassen. Die Dachgeschoßwohnungen werden mit Klimaanlagen sowie BUS-System, das die zentrale Steuerung von Heizung und Elektrizität ermöglicht, ausgestattet. Der Altbau wird im Zuge der Revitalisierung durch die 3SI Immogroup an das Wiener Fernwärmenetz angeschlossen. „ Als 3SI Immogroup ist es unser deklariertes Ziel, all unsere Altbauprojekte in das Fernwärmenetz einzugliedern – dass uns das auch bei diesem Projekt gelingt, freut mich besonders !“, betont Schmidt.

Neben der Top-Lage bei Wien Mitte profitieren die zukünftigen EigentümerInnen auch von der Nähe zur Wiener Innenstadt, dem Stadtpark und dem weitläufigen Prater. Den EigentümerInnen des Penthouses stehen zusätzlich drei PKW-Stellplätze zur Verfügung.

Die Fertigstellung des Altbaus ist für Mitte 2024 geplant.

Vormerkungen ab sofort möglich unter: vormerken@3si.at

Weitere Informationen: www.3si.at

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at