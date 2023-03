SJ-Toumi:” Kein Platz für Rassismus! Weder in Wien noch sonst wo!”

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Wien zum Kampagnenauftakt des heurigen Fackelzug.

Wien (OTS) - " Nach den rassistischen Angriffen von Gottfried Waldhäusl in einer TV Diskussion, bei welcher er Schüler*innen das Existenzrecht abgesprochen hat, war der Aufschrei sehr laut. Da Rassismus noch immer zum Alltag vieler Wiener*innen gehört, wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen und sagen: Kein Platz für Rassismus !”, so die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Rihab Toumi.

Bei ihrer Medienaktion machte die Sozialistische Jugend Wien darauf aufmerksam, wie Rassismus zum Alltag in Schulen gehört: “ Ob rassistische Diskriminierungen oder fehlende Bildungschancen - Rassismus macht auch keinen Halt vor den Schultüren. ” sagt Toumi. Mit der Aktion startete die Sozialistische Jugend Wien in ihre alljährliche Fackelzugkampagne, die am 30.4. mit einer Demonstration, dem Fackelzug, abschließt. Der Fackelzug startet um 20 Uhr bei der Oper und geht bis zum Rathausplatz, wo ein Abschlusskonzert stattfindet.

“ In den nächsten Wochen werden wir in ganz Wien unterwegs sein und ein Zeichen gegen rechte Hetze setzen. Wenn FPÖ und ÖVP nicht mit ihren rassistischen Angriffen aufhören, müssen wir uns dagegen stellen! ” sagt Toumi abschließend.

Unter diesem Link sind Bilder von der Aktion zu finden: https://www.flickr.com/photos/171306347@N06/albums/72177720306689389







