Radioproduktionen des ORF Vorarlberg begeistern weltweit

Millionenpublikum für Klassikkonzerte von Bregenzer Festspielen und Schubertiade

Wien (OTS) - Im Auftrag von Ö1 zeichnet ein Team des ORF Vorarlberg jedes Jahr zahlreiche Konzerte bei den Bregenzer Festspielen sowie der Schubertiade Hohenems und Schwarzenberg auf. Diese Produktionen werden via European Broadcasting Union (EBU) für öffentlich-rechtliche Radiostationen weltweit bereitgestellt. So erreichen die vom ORF Vorarlberg produzierten Konzerte Millionen Kulturbegeisterte auf dem gesamten Globus. Diese große Nachfrage unterstreicht die hohe Qualität der Aufnahmen.

2022 produzierte der ORF Vorarlberg Mitschnitte von sechs Konzerten der Bregenzer Festspiele und 16 Aufführungen der Schubertiade. So wurde etwa der Kammermusikabend der Schubertiade Hohenems mit dem Quatuor Modigliani von 13 internationalen Rundfunkstationen übernommen (u. a. China, Lettland, Griechenland, Kroatien, Israel, Italien, Rumänien, Schweden, Deutschland) und erreichte zusätzlich 3,5 Millionen* Kulturinteressierte außerhalb der Vorarlberger Landesgrenze via Radio. Für die erstklassige Qualität der Aufnahmen sorgte das Produktionsteam des ORF Vorarlberg mit Musikaufnahmeleiter Stefan Höfel sowie den Tonmeistern Christoph Maria Holzer und Bernhard Torghele.

24 Konzertaufnahmen des ORF Vorarlberg für die ganze Welt

Auch heuer sorgt der ORF Vorarlberg dafür, dass die musikalischen Highlights des Vorarlberger Konzertjahres in aller Welt zu hören sind. Liebhaber/innen der klassischen Musik können sich auf Mitschnitte von fünf Produktionen der Bregenzer Festspiele und 19 Aufnahmen der Schubertiade freuen. Zu hören sind aus Bregenz unter anderem die Live-Übertragung der Oper „Ernani“ von Giuseppe Verdi (19. Juli), das Konzert der Wiener Symphoniker mit Dirigent Dirk Kaftan und Sopranistin Marlies Petersen (30. Juli) oder die Matinee des Symphonieorchesters Vorarlberg mit Cellist Kian Soltani unter der Leitung von Leo McFall. Von der Schubertiade werden beispielsweise Aufzeichnungen von zwei Konzerten in Hohenems (Armida Quartett mit Klarinettistin Sabine Meyer am 27. April und Mandelring Quartett am 28. April), den Schwarzenberg-Darbietungen von Pianist Paul Lewis (18. Juni) oder Bariton Andrè Schuen mit Daniel Heide am Klavier fürs Radio produziert.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir machen mit dem Know-how unseres Musikproduktionsteams Aufnahmen höchster Qualität Kulturinteressierten weltweit zugänglich. Das erfüllt uns mit großer Freude.“

Stefan Höfel, Musikaufnahmeleiter ORF Vorarlberg: „Die Zusammenarbeit mit den Stars der Klassikszene ist eine besondere Freude. Wir sind dankbar, dass die Qualität unserer Aufnahmen derart geschätzt wird und wir damit mehrere Millionen Klassikbegeisterte weltweit erreichen.“

Elisabeth Sobotka, Intendantin Bregenzer Festspiele: „Der ORF ist seit vielen Jahren hochgeschätzter Partner der Bregenzer Festspiele. Neben den TV-Sendungen vom Festivalprogramm tragen die Radioproduktionen unsere Aufführungen zu einem internationalen Publikum. Unser Dank gilt dem ORF Vorarlberg und der European Broadcasting Union, die diese künstlerischen Ereignisse einem Millionenpublikum zugänglich machen.“

Gerd Nachbauer, Geschäftsführer und Künstlerischer Leiter Schubertiade: „Seit der ersten Schubertiade im Jahr 1976 ermöglicht der ORF jährlich zahllosen Musikfreunden weltweit die Teilnahme an unserem Festival und damit auch am österreichischen Kulturleben. Dank der zahlreichen Aufnahmen des ORF Vorarlberg werden unsere Konzerte zu einem akustischen Schaufenster für die Region, für Österreich, für den Veranstalter, für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler und vor allem natürlich für die Musik von Franz Schubert.“

*Quelle: Ö1 International Relations/EBU European Broadcasting Union

