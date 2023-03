2024 macht das Viertelfestival im Industrieviertel Station

Projekteinreichungen und Infoabende

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Viertelfestival NÖ, eine Marke der Kulturvernetzung NÖ, ist ein regionales Kunst- und Kulturfestival, das jährlich abwechselnd in einem der vier Landesviertel Niederösterreichs stattfindet. Von 17. Mai bis 14. Juli 2024 wird es im Industrieviertel über die Bühne gehen und dabei wieder an zahlreichen Standorten Kunst- und Kulturprojekte verwirklichen.

Noch bis 5. Juni 2023 können Kulturinitiativen, Künstler und Künstlerinnen, Gemeinden, Schulen, aber auch Privatpersonen und Vereine Projekte aller Sparten einreichen, die sich unter dem Motto „Sichtweise“ mit den Besonderheiten der Region auseinandersetzen und sich durch Originalität und Experimentierfreude auszeichnen. Damit soll das Bewusstsein gestärkt werden, dass es immer mehr mehrere Möglichkeiten der Betrachtung gibt - so darf die Sichtweise auch gewechselt und dürfen andere Sichtweisen miteinbezogen werden bzw. unterschiedliche Sichtweisen miteinander in Dialog treten.

Eine Fachjury wählt dann aus allen Einreichungen jene Projekte aus, die zur Umsetzung eingeladen werden. Das Viertelfestival NÖ stellt den organisatorischen und werbetechnischen Rahmen sowie finanzielle Unterstützung für die Durchführung zur Verfügung.

Infoabende für die Projekteinreichung finden am Mittwoch, 15. März, in Felmayer‘s Gastwirtschaft in Schwechat, am Montag, 20. März, in der Kulturszene Kottingbrunn im Schloss Kottingbrunn sowie am Donnerstag, 30. März, im Schloss Fischau in Bad Fischau-Brunn statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; Anmeldungen unter e-mail viertelfestival @ kulturvernetzung.at.

Nähere Informationen, Beratungen für die Projekteinreichung und alle Details rund um die Ausschreibung beim Büro Industrieviertel der Kulturvernetzung NÖ unter 02639/2552, e-mail industrieviertel @ kulturvernetzung.at und www.viertelfestival-noe.at.

