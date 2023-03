WK-Mandl: Mercosur als Chance nutzen!

Europa muss auf die Neuordnung der globalen Wirtschaft im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine entschlossen reagieren, verlangt WK-Präsident Mandl.

Klagenfurt (OTS) - Gegen europäisches Schrebergartendenken und für eine mutige Neuorientierung der EU in der globalen Wirtschaft sprach sich heute Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl aus. Südamerika sei sowohl beim Import als auch beim Export ein hochattraktiver Wirtschaftspartner für Europa, unterstrich Mandl:

„Die ökonomischen Verwerfungen, die in Folge des kriegerischen Überfalls Russland auf die Ukraine international ausgelöst wurden, erfordern eine entschlossene Reaktion der EU, um die Rohstoffversorgung zu sichern, neue Exportmärkte zu erschließen und das Gewicht Europas als globaler Wirtschaftsstandort in einer sich verändernden, multipolaren Welt zu erhalten.“

Mandl zieht Vergleiche zu dem 2019 in Kraft getretenen Handelsabkommen zwischen der EU und Japan: Infolge dessen hätten sich Kärntens Exporte nach Japan 2021 zum Vorjahr um 133 Prozent und nach Taiwan um mehr als 50 Prozent gesteigert. „Dieses Beispiel zeigt, welche konkreten positiven Auswirkungen die formale Erleichterung wirtschaftlicher Beziehungen binnen kurzer Zeit haben können. Das ist eine Chance nicht nur für Wirtschaft und Wohlstand in der EU und Südamerika, sondern auch für den Klimaschutz durch eine klare Verpflichtung zu den ILO-Kernarbeitsnormen, zum Pariser Klimaabkommen, zur Aufforstung des Regenwaldes und zum Vorgehen gegen illegale Brandrodungen.“

Die teils vorhandene Skepsis zum Mercosur-Abkommen führt Mandl auf unzureichende Informationen zurück: „Ich vermute, dass in vielen Köpfen falsche Vorstellungen von Wirtschaft und Gesellschaft in den betreffenden südamerikanischen Ländern herumgeistern. Ich bin selbst als exportorientierter Unternehmer seit Jahrzehnten mehrmals jährlich in Südamerika und überzeugt davon, dass ein solches Abkommen für beide Seiten von großem Vorteil ist.“

