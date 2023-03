Hut 8 gibt ein Update zum Zusammenschluss mit USBTC bekannt

Toronto, 13. März 2023 (ots/PRNewswire) - Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für den Abbau digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, freut sich, den Ablauf der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 (der „HSR Act") in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss des Unternehmens bekannt zu geben, nach dem Hut 8 und die U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp. („USBTC") in einem Zusammenschluss auf Aktienbasis unter Gleichen (die „Transaktion") zusammengeführt werden. Mit dem Ablauf der Wartezeit nach dem HSR Act ist eine der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den verbleibenden behördlichen Genehmigungen, der Zustimmung der Aktionäre, der gerichtlichen Genehmigung und anderen üblichen Abschlussbedingungen der Transaktion.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei laufenden Mining-Standorten in Süd-Alberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst geschürften Bitcoin unter allen Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 3300 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die in erheblichem Umfang durch erneuerbare und überwiegend emissionsfreie Quellen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufkommenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital-Asset-Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Einfallsreichtum und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze bzw. der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (nachfolgend „zukunftsgerichte Informationen"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder vorwegnimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich solcher Dinge wie zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärke, Ziele, Expansion und das Wachstum der Geschäfte, Operationen, Pläne und anderer derartiger Angelegenheiten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Insbesondere beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, unter anderem Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit von Hut 8 und USBTC, die Transaktion abzuschließen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden, Aktionäre, Gerichte und Börsen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen der Transaktion.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Zu den wesentlichen Annahmen gehören: Annahmen über die Höhe der Nachfrage und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Branche für digitale Vermögenswerte; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten (einschließlich der Genehmigungen von Aktionären, Börsen, Aufsichtsbehörden und Gerichten) und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder im Allgemeinen sowie der voraussichtliche Zeitplan für den Abschluss der Transaktion. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vertretbar erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Fähigkeit, die erforderlichen Zustimmungen der Aktionäre und die Erfüllung anderer Bedingungen für den Vollzug der Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von Börsen, Aufsichtsbehörden, Regierungen oder sonstigen Genehmigungen in der angenommenen Zeit oder überhaupt zu erhalten; der voraussichtliche Zeitrahmen für den Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren oder den Geschäftsplan für Hut 8 Corp. („New Hut") zu realisieren, einschließlich infolge einer Verzögerung beim Abschluss der Transaktion oder Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte der beteiligten Unternehmen (einschließlich der Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen); die Fähigkeit, Synergien und Kosteneinsparungen zum erwarteten Zeitpunkt und im erwarteten Umfang zu realisieren; die möglichen Auswirkungen auf die Bergbauaktivitäten; die möglichen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der Transaktion auf die Beziehungen, einschließlich der Beziehungen zu Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern und anderen wichtigen Interessengruppen; der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf den Rechtsstreit von USBTC mit der Stadt Niagara Falls, New York; Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hacks; böswillige Akteure oder Botnetze, welche die Kontrolle über die Verarbeitungsleistung im Bitcoin-Netzwerk erlangen; die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks; Änderungen der Schwierigkeiten für das Bitcoin-Mining; Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel; Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain; Internet- und Stromausfälle; geopolitische Ereignisse; Unsicherheit bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle; Unsicherheit über die Akzeptanz oder die weit verbreitete Nutzung digitaler Vermögenswerte; Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren; die Pandemie COVID-19; Klimawandel; Währungsrisiko; Kreditrisiko und Wiedererlangung potenzieller Verluste; Risiko von Rechtsstreitigkeiten; Geschäftsintegrationsrisiko; Änderungen der Marktnachfrage; Änderungen des Netzwerks und der Infrastruktur; Systemunterbrechungen; Änderungen der Leasingvereinbarungen; Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile von Stromabnahmeverträgen; potenzielle Lieferunterbrechungen oder Aussetzung der Energielieferung an die Bergbaustandorte von New Hut. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresinformationsblatts des Unternehmens vom 9. März 2023, im Abschnitt „Risiken und Unsicherheiten" unter Managementdiskussion und Analyse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sowie in den anderen laufenden Offenlegungsdokumenten von Hut 8, die auf der Website des Unternehmens unter www.hut8.io, im SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com und im EDGAR-Profil des Unternehmens auf www.sec.gov abrufbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; sie sollten jedoch sorgfältig in Erwägung gezogen werden. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden. Auf solche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, unabhängig davon, ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die hierin enthaltenen Informationen auf den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und nicht auf einen zukünftigen Zeitpunkt. Sie werden nicht aktualisiert oder anderweitig überarbeitet, um Informationen, die später verfügbar werden, oder Umstände oder Änderungen, die nach dem Zeitpunkt der Erstellung auftreten, mit einzubeziehen.

Zusätzliche Informationen zur Transaktion und wo sie zu finden sind

Im Zusammenhang mit der Transaktion, die im Falle ihres Abschlusses dazu führen würde, dass New Hut ein neues börsennotiertes Unternehmen wird, wird New Hut voraussichtlich eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (das „Formular S-4") bei der U.S. Securities Exchange Commission (die „SEC") einreichen. USBTC und Hut 8 bitten Investoren, Aktionäre und andere interessierte Personen dringend, das Formular S-4, einschließlich etwaiger Änderungen, das Rundschreiben der Hut-8-Versammlung sowie andere bei der SEC einzureichende Dokumente und Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit der Transaktion eingereicht wurden oder einzureichen sind, zu lesen, da sie wichtige Informationen über USBTC, Hut 8, New Hut und die Transaktion enthalten werden. New Hut hat auch andere Dokumente in Bezug auf die Transaktion bei der SEC eingereicht oder wird sie einreichen. Diese Pressemitteilung ist kein Ersatz für das Formular Form S-4 oder andere Dokumente, die im Zusammenhang mit der Transaktion an die Aktionäre von Hut 8 oder die Aktionäre von USBTC zugesandt werden können. Investoren und Wertpapierinhaber sind oder werden in der Lage sein, kostenlose Exemplare des Formulars S-4 und alle anderen relevanten Dokumente, die von New Hut eingereicht wurden oder noch eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website www.sec.gov oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von Hut 8 unter info @ hut8.io und von USBTC unter info @ usbitcoin.com zu erhalten.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch soll ein Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur in Form eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act") entspricht, es sei denn es handelt sich um eine Transaktion, die von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Kontakt für Investoren: Sue Ennis, sue @ hut8.ioyamini.coen@hut8.io

