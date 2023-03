Wohnbauprojekt „the one – home above“ wurde erfolgreich der Öffentlichkeit präsentiert

Wien (OTS) - the one – home above ist das höchste Wohnhochhaus im neuen Quartier The Marks im 3. Wiener Gemeindebezirk und zeichnet sich durch atemberaubende Ausblicke über Wien, modernste Ausstattung, ein einzigartiges architektonisches Konzept sowie vielfältige Service-Angebote wie Wellness- und Spa-Bereich, Außenpool und Sonnendeck aus. Am Samstag, den 11. März 2023, wurde the one – home above im Rahmen einer Open House-Veranstaltung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

„ Allen Partnerinnen und Partnern war es besonders wichtig bei dem Projekt auf die Nutzungsbedürfnisse verschiedenster Menschen einzugehen: Mit der großen Wohnungsvielfalt und den zahlreichen Gemeinschafts- und Außenflächen, die für alle Bewohner:innen zur Verfügung stehen, setzen wir mit the one – home above neue Maßstäbe im gemeinnützigen Wohnbau in Wien “, so DI Ivan Blagojevic, Prok. der Gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Neues Leben.

Das höchste von gemeinnützigen Bauträgern in Österreich errichtete Wohnhaus verfügt über 224 freifinanzierte Eigentumswohnungen zum provisionsfreien Direktverkauf und 178 Mietwohnungen auf insgesamt 38 Etagen. Das Angebot reicht von kompakten 2-Zimmer-Wohnungen (ab 45 m²) bis hin zu bequemen Familienwohnungen mit bis zu fünf Zimmern (max. 130 m²).

„ the one ermöglicht das 'Wohnen im Hochhaus' nicht nur Menschen mit großen Geldbörsen, sondern schafft auch Wohnmöglichkeiten für Menschen mit weniger hohem Einkommen. Mit dem Anspruch, Mietwohnungen zu förderungsähnlichen Konditionen in Kombination mit hochwertigen Eigentumswohnungen zu realisieren, erbringen wir, die Bauträger Neues Leben und WBV-GPA, den Nachweis, dass auch die soziale Durchmischung im 'Hochhaus' möglich ist “, sagt KommR Mag. Michael Gehbauer, Geschäftsführer der WBV-GPA, Wohnbauvereinigung für Privatangestellte.

Die Vergabe der Mietwohnungen ist bereits abgeschlossen und die Verwertung der Eigentumswohnungen liegt bei über 75%. Der Start der Besiedelung ist für Ende März geplant. Interessierte finden unter www.the-one.at/home_selection eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen.

Das Quartier The Marks im dritten Wiener Gemeindebezirk wurde von den vier Bauträgern BUWOG, Neues Leben, ÖSW und WBV-GPA initiiert, die drei Wohnhochhäuser samt gemeinsamer urbaner Sockelzone errichten. the one wird von den gemeinnützigen Bauträgern Neues Leben und WBV-GPA in Kooperation realisiert. Für die Gestaltung und den architektonischen Entwurf von the one sowie das städtebauliche Konzept von The Marks zeichnet das renommierte Architekturbüro Studio VlayStreeruwitz verantwortlich.

