20. Bezirk: Aktionsradius-Abend „Bodo Hell wird 80“

Infos und Anmeldungen für 16. März: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - „Bodo Hell wird 80 – Feiern Sie mit!“, verlautbart der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) und lädt am Donnerstag, 16. März, zu einem Geburtstagsfest mit dem vielseitigen Autor, Deklamator und multimedialen Künstler Bodo Hell ein. Das Beisammensein findet im Vereinslokal im 20. Bezirk auf dem Gaußplatz 11 statt und geht um 19.00 Uhr los. Der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller (geboren am 15. März 1943) redet an dem Abend mit Ania Gleich über sein Leben, sein kunstvolles Schaffen und seine Vorliebe für Alm und Berg. Carola Mair wird kurze Film-Ausschnitte zeigen, die Auskunft über den Kreativen geben. Der Zutritt ist gratis. Spenden der Besucher*innen sind willkommen. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Bodo Hell (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bodo_Hell

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Bodo_Hell Homepage Bode Hell:

www.bodohell.at

www.bodohell.at Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

www.aktionsradius.at Kultur-Termine im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse