dabei-austria gratuliert der neuen Bundesbehindertenanwältin Christine Steger

Erstmals in der Geschichte der Behindertenanwaltschaft wird mit Christine Steger eine Frau die so wichtige Position der Bundesbehindertenanwältin einnehmen - ein wesentliches Zeichen dafür, dass Frauen in gestaltenden und führenden Positionen nicht länger wegzudenken sind. dabei-austria gratuliert sehr herzlich und freut sich, zumal Christine Steger nicht nur einen reichen Erfahrungsschatz aus 20 Jahren einschlägiger beruflicher Tätigkeit mitbringt, sondern darüber hinaus, ob ihrer gewinnenden Persönlichkeit eine willkommene und kompetente Partnerin bei der Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen sein wird Christina Schneyder dabei-austria Geschäftsführerin 1/2

Als dabei-austria setzen wir uns konsequent dafür ein, dass die aktuelle Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung vom Arbeitsmarkt beendet wird und dass sich Österreich zu einer umfassenden Strategie bekennt, die zu einem Inklusiven Arbeitsmarkt führt. Mit der Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung pflegen wir eine enge Zusammenarbeit und freuen uns sehr, in Christine Steger eine starke Stimme für die Rechte von Menschen mit Behinderung in so einflussreicher Stellung zu sehen. Eva Skergeth-Lopič dabei-austria Vorstandsvorsitzende 2/2

Als "Dachverband berufliche Integration Austria" freuen wir uns über die Bestellung von Christine Steger. Wir sind überzeugt, dass sie mit ganzer Kraft die Rechte von Menschen mit Behinderungen vertreten wird.

„ Erstmals in der Geschichte der Behindertenanwaltschaft wird mit Christine Steger eine Frau die so wichtige Position der Bundesbehindertenanwältin einnehmen - ein wesentliches Zeichen dafür, dass Frauen in gestaltenden und führenden Positionen nicht länger wegzudenken sind. dabei-austria gratuliert sehr herzlich und freut sich, zumal Christine Steger nicht nur einen reichen Erfahrungsschatz aus 20 Jahren einschlägiger beruflicher Tätigkeit mitbringt, sondern darüber hinaus, ob ihrer gewinnenden Persönlichkeit eine willkommene und kompetente Partnerin bei der Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen sein wird “, betont Christina Schneyder, Geschäftsführerin dabei-austria.

Vorstandsvorsitzende Eva Skergeth-Lopič bekräftigt: „ Als dabei-austria setzen wir uns konsequent dafür ein, dass die aktuelle Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung vom Arbeitsmarkt beendet wird und dass sich Österreich zu einer umfassenden Strategie bekennt, die zu einem Inklusiven Arbeitsmarkt führt. Mit der Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung pflegen wir eine enge Zusammenarbeit und freuen uns sehr, in Christine Steger eine starke Stimme für die Rechte von Menschen mit Behinderung in so einflussreicher Stellung zu sehen. “

Rückfragen & Kontakt:

Michael T. Landschau

Öffentlichkeitsarbeit

dabei-austria

m.landschau @ dabei.austria.at

+43 660 206 66 87