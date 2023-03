Toto: Vierfachjackpot – 31.000 Euro warten

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Auch in der Toto Runde 10B ist es niemandem gelungen, einen Dreizehner zu tippen. Damit geht die Jackpot Serie in die Verlängerung, und in der nächsten Runde geht es bereits um einen Vierfachjackpot mit rund 31.000 Euro.

Zwei Spielteilnehmer:innen glückte ein Zwölfer, und sie erhalten dafür jeweils rund 1.900 Euro. Ein Gewinn wurde in Vorarlberg erzielt und einer in Oberösterreich. Beide Gewinner waren mit Systemscheinen erfolgreich, und beide scheiterten an Spiel 8 (Unentschieden zwischen Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart).

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, und da es auch keine vier richtigen Ergebnis-Vorhersagen gab, gibt es auch im zweiten Rang einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 11A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 10B

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 23.957,63 – 31.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 1.886,70 39 Elfer zu je EUR 21,50 295 Zehner zu je EUR 5,60 368 5er Bonus zu je EUR 1,80

Der richtige Tipp: 2 1 2 1 2 / 1 X X 1 2 2 X 1 X 1 X 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 31.747,44 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 453,22 Torwette 3. Rang: 15 zu je EUR 37,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 165.215,54

Torwette-Resultate: 0:2 +:1 1:2 1:0 0:1

