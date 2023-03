Lotto: Sechsfachjackpot – 7 Millionen Euro warten

Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker jeweils in der Steiermark

Wien (OTS) - Der März bleibt weiterhin ohne Sechser, und zwar sowohl bei „6 aus 45“ als auch bei LottoPlus. Es war am Sonntag – wieder einmal – der Joker, der die Kastanien in Sachen Top-Gewinn aus dem Feuer holte.

Zum sechsten Mal bereits blieb am Sonntag ein Sechser aus, und damit geht es am kommenden Mittwoch um den ersten Sechsfachjackpot in diesem Jahr (und den zehnten insgesamt). Dabei werden rund 7 Millionen Euro im Topf liegen.

Dennoch gab es aber einen Hochgewinn, denn einem Steirer bzw. einer Steirerin glückte der einzige Fünfer mit Zusatzzahl, und der ist knapp 143.000 Euro schwer. Zu diesem Erfolg verhalf der Computer, denn es war der fünfte von sechs Quicktipps.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete am Sonntag ebenfalls ohne Sechser, was wiederum den Fünfern, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, zugutekam. Hier gewannen 102 Spielteilnehmer:innen jeweils mehr als 4.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 450.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es den einzigen Top-Gewinn der Sonntagsziehung. Auch hier war ein Steirer bzw. eine Steirerin erfolgreich. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl war rund 213.000 Euro wert.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. März 2023

6fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.525.145,35 – 7,0 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 142.719,20 144 Fünfer zu je EUR 1.081,20 350 Vierer+ZZ zu je EUR 133,40 6.070 Vierer zu je EUR 42,70 8.491 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 96.388 Dreier zu je EUR 4,80 281.401 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 11 20 22 29 34 Zusatzzahl 4

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. März 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 102 Fünfer zu je EUR 4.062,30 3.585 Vierer zu je EUR 19,50 55.867 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 8 16 29 32 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. März 2023

1 Joker EUR 212.659,20 4 mal EUR 8.800,00 112 mal EUR 880,00 1.098 mal EUR 88,00 10.568 mal EUR 8,00 106.142 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 5 1 6 5 3

