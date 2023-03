SPÖ-Holzleitner: Mutter-Kind-Pass muss weitergeführt werden!

Verhandlungen müssen sofort wieder aufgenommen werden

Wien (OTS/SK) - „Der Mutter-Kind-Pass muss unbedingt weitergeführt werden. Die Verunsicherung ist riesig, das darf doch nicht wahr sein!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Die SPÖ-Frauen unterstützen den dringenden Appell von ÖGB-Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzender Korinna Schumann, dass die Verhandlungen sofort wieder aufgenommen werden. ****

„Es geht um die Gesundheit von Frauen und Kindern. Das hat oberste Priorität“, so Holzleitner. Ein mögliches Aus des Mutter-Kind-Passes führt auch zu großer finanzieller Unsicherheit, weil die Untersuchungen an den Bezug des Kinderbetreuungsgeldes geknüpft werden. „Zurück an den Verhandlungstisch!“, fordert daher Holzleitner. (Schluss) up

